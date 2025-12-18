公有停車場「久停16天直接拖吊」！保管費漲到這金額

生活中心／周孟漢報導



許多人為了方便會將車輛停入停車場，但卻有不少人將停車場當作自家車庫，一停就是好幾天，甚至過去還有輛車牌早就被吊銷的自小客車在公有停車場停了大半年之久，讓相關業者十分頭痛。對此，過去在台北市要停超過46天才會拖吊，未來則是大幅縮減，只要停16天就會進行拖吊，且車輛移置費用及保管費也將提高，實施日期曝光。





過去曾有進口車停公有停車場超過半年，之後更發現車牌早已吊銷。（圖／民視新聞網）

為解決停管處轄管停車場久停車輛無法移置排除問題，台北市議會已三讀通過「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」修正草案，將自115年1月1日施行，修正重點說明如下：



1、擴大久停車輛得予拖吊移置之適用停車場範圍：現行條例僅適用停管處轄管停車場收費格位，修法後將停管處轄管不收費格位及委外經營停車場均納入適用範圍。



2、大幅縮短久停容許日數上限：修法後久停容許日數上限縮短為10日，超過容許日數之久停車輛，停管處將於車體張貼通知車主限期5日內處理，未處理者即拖吊移置。



3、避免市庫持續補貼違規車主：鑑於現行收繳之移置拖吊不符實際執行成本，因此提高移置費及保管費促使車主儘速領回，修法後小客（貨）汽車移置費用提高為新台幣（下同）1,500元且保管費用提高為每半日200元，拖吊後五日內未領出者保管費用再提高為每半日300元；另機車拖吊後保管費用提高為每半日50元，拖吊後5日內未領出者保管費用再提高為每半日75元，避免變相補貼違規車主，解決公有保管場停車量能不足。

過去在台北市要停超過46天才會拖吊，未來將大幅縮減，只要停16天就會進行拖吊。（圖／民視新聞網）





停管處呼籲車主，避免車輛久占停車格行為，並提醒違規車主儘早領回遭拖吊車輛，以落實使用者付費精神，勿存僥倖心理。另外，新制重點包含擴大適用範圍與大幅縮短容許天數，根據《中央社》報導，停管處管理及職安科長楊遠明表示，未來不僅停管處直接轄管的收費格位，連同不收費格位與委外經營停車場均納入規範，容許日數縮短為停10天就在車體張貼通知，限期5天內移走，換句話說，自車主停放起，僅16天便可拖吊該車輛。

除了久停容許日數上限縮短外，拖吊與保管費用也同步調升。（圖／民視新聞網）





在金額部分，拖吊與保管費用也同步調升，小客車移置費由900元漲至1500元，保管費則翻倍調整，從每半天100元提升到每半天200元，5天後增至300元；機車移置費則是維持200元，但保管費從每半天25元提升為50元，5天後增至75元。





