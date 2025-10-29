公有市場豬肉攤減收使用費

台南市場豬肉攤商依中央防疫規範暫停營業。（經發局提供）

記者翁聖權、林雪娟∕新營報導

非洲豬瘟影響，台南市近三百個豬肉攤位因禁販售溫體及新鮮豬肉，多數攤商被迫休市，多間府城老店、台南小吃也無奈公告暫停營業，市府宣布，將減收公有零售市場兩百九十個豬肉攤商一個月使用費；另發函五十八處民有市場經營業者，鼓勵比照辦理，共同協助市場及攤商度過營運難關。

議員陳怡珍昨天指出，市場內有超過八百個販售豬品相關產品攤商以及依賴豬肉作為主要原料的飲食攤，希望能比照辦理；經發局指再研議。

市長黃偉哲表示，傳統市場是市民日常生活的重要據點，市府除了減收攤商於禁宰豬隻期間之一個月使用費外，同時也密切追蹤中央補助政策動向，後續積極協助攤商爭取相關補助，降低豬瘟疫情對攤商經營的衝擊。

經發局長張婷媛指出，南市共有五十九處公有零售市場，約兩百九十個攤豬肉攤。市府已啟動跨局處協調機制，提供必要的輔導與協助，同時嚴格查驗豬肉產品來源及衛生管理，確保市場衛生安全。

市場處代理處長林士群說，市府已加強稽查力道，要求販售庫存或冷凍豬肉的攤商提供合法來源憑證，以確保食品可追溯性，維護食安並守護市民健康。

陳怡珍說，許多府城老店、台南小吃也受到波及，無奈公告暫停營業，單在市場內，就有超過八百個販售包括肉乾、香腸、火腿等相關豬品產品攤商，因無法取得原料被迫停業，營收大幅下滑。

她呼籲市府在執行租金減免政策時，應將受豬肉供應中斷波及的飲食及肉製品攤商一併納入減租或補助範圍，讓整體市場經濟體系能共同穩定，避免在防疫過程中，讓基層攤商承受過重壓力。經發局強調，會加以研議。

另，配合中央政策，十月起禁止廚餘回流養豬場，市府教育局希望透過食材源頭控管、菜單設計、供應量調控及惜食教育等措施，達成三個月學校午餐廚餘減量百分之八目標。