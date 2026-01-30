公東職人工藝進駐全國童軍露營 檜木筷與漆作實作磨練職人精神

公東高工帶領童軍夥伴製作檜木環保筷

童軍夥伴親手製作屬於自己的檜木環保筷

童軍夥伴於漆彩傳情課程，製作獨特的明信片。

2026全國高中童軍大露營活動邁入第4天，除了傳統的童軍技能考驗，更融入臺東在地職人工藝課程，由公東高級工業職業學校國手級教練團帶領，讓來自全國的童軍學員親手操作手鉋刀與漆作技法，在實作中體會「磨刀如磨心」的職人精神。

童軍活動亮點之一為職涯試探模組，由木工國手教練團帶領魯班傳習課程，引導學生使用手鉋刀製作檜木環保筷，從認識木材紋理開始，學習正確的鉋削姿勢，實踐磨刀如磨心的職人紀律，公東高工木工科老師黃子峻分享，「木工技藝不僅考驗體力，更要求身體控制的精準度與持之以恆的毅力。」

許多參與學員表示，雖然實作過程辛苦，但完成專屬檜木筷的瞬間，深刻體會到手工創作的價值，嘉義華南高商學生林雨貞分享，她碰到最大的挑戰，「在用鉋刀的時候，從不熟悉到熟悉，有些其實會比較辛苦，需要靠力量」，看著自己的作品慢慢成形，令她十分有成就感。

漆彩傳情課程則融入漆作裝潢技術，讓學生利用遮蔽膠帶與海綿拍打技法，在明信片上創造出層次感十足的圖騰，臺中忠明高中學生林禹黔分享她的心得，「這個東西還蠻好玩的，可以練習怎麼配色，還有去編排卡片，覺得這項技能可以應用在很多不同的地方」；臺中家商學生吳芷榕也說，「原本想說這個東西黏黏的不想碰，但是體驗後發現很有趣，覺得漆作很需要藝術天分」，她也提到，透過這個課程，對於未來設計美宣品有很大的幫助。

公東高工表示，活動透過職涯試探，讓學生學習到尊重工具與環境的態度，期盼學員在親手完成檜木環保筷與漆作明信片的過程，能體悟到精益求精的職人態度，並在未來能勇於嘗試各種跨領域的挑戰。