公東高工再傳捷報 全國工業類科技藝競賽勇奪佳績

114學年度全國工業類科技藝競賽成績揭曉，公東高工再度以扎實的技職訓練與長期耕耘，在多項職類中脫穎而出。

114學年度全國工業類科技藝競賽成績揭曉，公東高工再度以扎實的技職訓練與長期耕耘，在多項職類中脫穎而出，展現學校深厚的專業實力與技職教育成果。



在應用設計職類方面，由室內空間設計科王傑宏同學代表參賽，憑藉穩健的設計概念、精準的實作能力與完整的表現，成功入圍全國前15強，榮獲第13名，在全國眾多高手中表現亮眼，令人肯定。



此外，在競爭激烈的家具木工職類中，家具木工科楊鍾曜同學、馬宗暘同學雙雙闖進全國前8強，分別榮獲優勝第五名與金手獎第二名，以精湛工藝、嚴謹細膩的製作水準，獲得評審高度評價，為學校再添榮耀。



廣告 廣告

室內空間設計科王傑宏同學表示，能入圍全國前15名真的很感動，也覺得一路以來的努力都值得了。過程中有很多壓力與挑戰，雖然有些小失誤，但因為設計有很多地方是很人性化的，得到評審肯定，也從比賽中學會在有限時間內做出最好的判斷與表現。



家具木工科馬宗暘同學說，比賽時間壓力非常大，每一個尺寸、角度、接合都不能出錯，需要高度專注與穩定度，稍有失誤就會影響整體成品，應該是這方面的表現不錯，才能拿下金手獎第二名。



家具木工科楊鍾曜同學說，非常感謝老師們耐心的指導與鼓勵，也謝謝一起練習的同學，大家互相扶持，才能走到今天。真的非常開心也很意外，因為比賽強度很高，能得到優勝與金手獎，是對平日努力最好的肯定。



家具木工科老師傅湘涵指出，學生能有這樣的成果，來自長期累積與反覆練習，他們在訓練過程中展現高度自律與學習態度，雖在比賽中，因為場地和機具變化的影響，仍然表現突出，不理想的地方也可作為未來進步的參考。



校長李恭榮表示，這次佳績不僅是學生長時間投入訓練與自我要求的成果，也展現指導教師團隊在技術傳承、專業指導與競賽培訓上的用心付出。公東高工將持續深耕技職教育，培育更多兼具專業能力與實務素養的技職人才，為產業與社會注入新動能。