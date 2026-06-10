公東高工家具木工科再現「職人精神」 高三生挑戰家具木工乙級 11人報考10人過關

∆羅正明主任表示，公東家具木工科的傳統就是「沒有僥倖，只有實力」。（圖／公東高工提供）

【互傳媒／記者 陳志強／台東 報導】公東高工是臺東的技職教育重鎮，近日傳來令人振奮的捷報，家具木工科三年級學生，挑戰極具難度的「家具木工乙級技術士」技能檢定，11位報考學生中高達10位順利通過，考取這張含金量極高的國家級專業證照。這項突破九成的通過率，不僅再次擦亮公東家具木工科的「金字招牌」，更證明了臺東學子在技職領域的頂尖實力。

跨越極限：乙級嚴苛考驗與夜間職人訓練

「家具木工乙級」被視為專業木作職人的重要分水嶺。考試不僅要求深厚的識圖能力，精準判讀複雜的三視圖，更須在極短時間內綜合運用手工具與現代機械，完成高精度的實體家具。從原木料鉋削、裁切到細緻的傳統榫接與組裝，公差要求精確至毫米，稍有不慎便可能導致作品報廢。對高中生而言，無疑是技術、體力與抗壓性的極限考驗。

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為了迎戰檢定，學生們在過去一年將實習工場當成第二個家。每天常規課程結束後，他們換上工作服展開高強度的「夜間訓練」。工場內機器轟鳴與敲打聲交織，為追求榫接的完美密合度，學生反覆練習至雙手長滿老繭，甚至受傷流血仍咬牙堅持。悶熱的夏夜裡，木屑與汗水交織，展現出日夜不懈的苦練精神。

學生楊鍾曜：從挫折中淬鍊，感謝老師無私陪伴

順利取得證照的學生代表楊鍾曜分享了這段歷程：「剛開始練乙級圖面時真的覺得好難，好幾次因為尺寸算錯或榫接做壞，整個材料都要重來，非常挫折。但每次遇到瓶頸，老師們都會耐心指導，陪我們練到晚上。看著手上的繭越來越厚，做出的作品越來越精準，成就感難以形容。這張證照不僅是對技術的肯定，更是對這一年堅持到底的最好回報。」

羅正明主任：嚴格要求成就卓越，心性淬鍊重於技術

看著學生們一路走來的蛻變，家具木工科羅正明主任深感欣慰。他說，乙級圖面複雜、加工繁瑣，對高中生來說是「越級打怪」。夜間訓練不僅拉長實作時間，更重要的是訓練他們在疲憊中保持專注與耐力。公東家具木工科的傳統就是「沒有僥倖，只有實力」。看著他們從看不懂圖，到氣定神閒地完成完美家具，這種心性上的成熟比證照更讓我感動，這10位同學已具備與業界接軌的實戰能力。

李恭榮校長：擦亮技職招牌，讓臺東看見亞洲第一的實力

公東高工李恭榮校長對此給予高度肯定：「本校家具木工科擁有優良的歷史傳統，這次的佳績是學生努力與教學團隊無私奉獻的最佳證明。技職教育的核心在於讓孩子擁有一技之長，自信地立足社會。這群孩子展現了令人敬佩的『職人精神』。我們常說『亞洲第一在臺東』，公東將持續提供最優質的實作環境與師資，期盼這群優秀學子未來成為產業界最搶手的中堅人才，發光發熱。」

∆為了迎戰檢定，公東高工的學生們在過去一年將實習工場當成第二個家，夜以繼日的在木工實習工廠練習。（圖／公東高工提供）