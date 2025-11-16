公正轉型議題重返COP30！從談判桌到街頭，如何化解外交與街頭雙重戰場？
COP30邁入第二天，氣候談判陷入南北分歧。主辦國巴西在多方壓力下積極調停，盼化解「議程之戰」。小島國、歐盟與拉美國家要求納入更具雄心的減碳與融資議題，卻遭產油國與富裕國家保留，主辦國如何調解？
在歷屆COP大會中，將近200個締約國參加，如何達成「共識」，始終是最難跨越的關卡。儘管主辦國沒有最終決策權，但仍須扮演調停者角色。
今年COP30才剛開幕兩天，主辦國巴西就已陷入談判分歧，正考慮推出一份「綜合決議文本」（cover decision），作為共識文件初稿，讓各國有表態與妥協的空間。一名觀察員向《法新社》指出：「對話氣氛比預期更為建設性，雖然仍有少數國家尚未點頭，但整體方向正朝前推進。」
四大爭議待解決，全球南北方之爭恐爆發
目前COP30焦點集中在四大議題：
1.歐盟主導的貿易與碳邊境稅透明機制
2.氣候融資分攤
3.各國減排進度檢視
4.報告制度與責任追蹤設計
其中最具敏感性的，是已開發國家是否應再度開啟「資金援助」談判，以及是否將「化石燃料減量」明確列為焦點。前者讓開發中國家憂心負擔加重，後者則引發中東產油國強烈反彈。
「巴西這次展現了勇氣，願意正面觸及全球暖化責任問題，」一位歐洲外交官表示。不過，阿拉伯國家集團批評巴西「打開了不該打開的盒子」，恐重燃南北矛盾。
「我們沒有時間再等政治妥協，」在僵持的氣氛中，小島國聯盟的呼聲尤為迫切。他們要求各國正視「集體未能」將升溫控制在1.5°C以內的現實。對於面臨海平面上升威脅的太平洋與加勒比國家而言，這不只是氣候議題，更攸關生存。巴西預計於週三結束兩天閉門協商後，公布是否成功化解爭端。
「亞馬遜不是商品！」當地原民抗議爆流血衝突
正當議場內正在進入共識談判之際，會場外卻爆發激烈衝突。11日下午，數十名亞馬遜原住民族抗議者，衝入主會場入口，與保安人員發生推擠與肢體衝突。
根據《路透社》報導，抗議者高喊「讓我們進去！」、「亞馬遜不是商品！」等口號，試圖闖入聯合國藍區（Blue Zone）正式談判場域。保安人員緊急以桌椅封鎖出入口，一名警衛腹部受傷被抬上輪椅送醫，另一人額頭流血，場面一度混亂。
「我們的土地正在被出賣！政府在談森林，卻沒有我們的聲音！」一位身穿羽毛頭飾的女性領袖憤怒地對媒體喊道。儘管抗議者隨後被驅離，但突顯原住民族對氣候談判長期被排除的不滿。
衝突發生後，巴西總統魯拉隨即透過發言人呼籲冷靜，強調「原住民族是亞馬遜的守護者，也是氣候解方的關鍵角色」，並重申本屆COP30正嘗試讓原民與非政府組織「前所未有地走進談判核心」。
然而，原民領袖對政府的信任仍顯脆弱。著名的卡亞波族酋長拉奧尼（Raoni Metuktire）受訪時直言：「我們不是破壞者，而是捍衛生命的人。我們需要的是土地、教育與醫療，不是更多開發計畫。」他批評政府為迎接COP30投入大量資源在貝倫基礎建設上，卻忽視亞馬遜深處的學校與醫療站仍極度匱乏。
年輕行動者奧卡尼亞（Agustin Ocaña）則指出：「他們不是壞人，只是絕望了。看到森林被砍、河流被汙染，只能用身體去守護。」部分非原民支持者也加入行動，高舉「Our Forests Are Not For Sale（我們的森林不是商品）」與「They cannot decide for us without us（沒有我們，不准替我們決定）」的標語，聲援原民訴求。
聯合國氣候大會發言人事後證實，衝突造成兩名警衛輕傷、場地輕微損毀，但「會議安全無虞，談判仍正常進行」。
告別封閉，COP30打造人民氣候大會
本屆COP30展現出與以往不同的氛圍。相較於過去在杜拜與亞塞拜然等地舉辦、政治空間較封閉的氣候峰會，巴西主辦方選擇開放與包容，鼓勵街頭聲音與公民社會參與，試圖打造一場屬於人民的氣候大會。
《衛報》指出，今年非政府組織與原住民族團體得以前所未有地進入會場，與企業與政府代表「分庭抗禮」，成為近年最具公民參與氣息的一屆COP。
接下來幾天，貝倫將舉辦「人民高峰會」與「全球青年集會」，週六更預計舉行數萬人參與的氣候大遊行，象徵民間力量正走入全球談判核心。巴拿馬談判代表胡安．蒙特雷說：「至少，這裡終於發生了點什麼。這代表人們真的關心，也願意發聲。」
「如果我們連自己的土地都保護不了，所有承諾都只是紙上談兵，」一位亞馬遜年輕行動者說。隨著談判持續，外界期待巴西能在分歧中找到平衡，將街頭聲音納入正式文本。一名觀察員向《衛報》表示：「真正的共識，不只要在會場內誕生，也必須在森林與街頭被聽見。」
看更多遠見雜誌文章：
COP30開幕！亞馬遜門戶的氣候戰役，聯合國：沒有國家能承受行動失敗的損失
COP30前進亞馬遜！趙恭岳：恰逢巴黎協定十週年，將檢視各國減碳進度
扼殺全球弱勢族群？川普陰影下的COP30，如何讓窮國也能對抗極端氣候
其他人也在看
在COP30公開決裂？高爾指控比爾蓋茲：因「川普恐懼症」不再關心氣候
曾是全球氣候運動的兩大旗手，如今卻在COP30峰會上公開決裂！前美國副總統高爾為何重砲抨擊比爾蓋茲降低氣候優先層級的主張？向來關注氣候變遷的美國前副總統高爾（Al Gore），巴西當地時間11月12日現身聯合國第30屆氣候峰會現場（COP30），但此次他不只倡議長期關注的減緩溫室氣體排放，更把砲口對遠見雜誌 ・ 23 小時前
《產業》天下永續公民獎 和泰車、中華車、元太榮獲
【時報記者葉時安台北報導】「天下永續公民獎」由《天下雜誌》主辦，每年針對企業四大構面「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」進行調查評比，和泰車(2207)在四大構面皆獲得評審肯定，體現出企業營運及永續發展上的全面性及成熟度，2025年榮獲「天下永續公民獎」大型企業服務業組第9名，不僅如此，和泰汽車更是自2015年起連續11年獲此殊榮。中華(2204)榮獲《天下永續公民獎》三項大獎。電子紙廠E Ink元太(8069)在「天下永續公民獎」大型企業製造業組別中，蟬聯第五名佳績，公司連續四年獲得天下永續公民獎的肯定。 和泰車2025年榮獲「天下永續公民獎」大型企業服務業組第9名，和泰車更是自2015年起連續11年獲此殊榮，充分展現在ESG推動上的承諾與持續努力。和泰車長年精進公司治理，自2018年成立企業社會責任委員會(現：永續發展委員會)至今，一年至少召開兩次會議，並透過定期會議的召開，訂定年度永續政策並檢視各項ESG專案推動情形。公司治理評鑑亦取得上市公司排名前6~20%之佳績，和泰車將持續深化利害關係人溝通，建立良好的永續決策文化。 和泰車對於人才的發展與培育不遺餘力，今時報資訊 ・ 17 小時前
瑞士與美國達成貿易協議 關稅39%降至15%
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）14號表示，美國與瑞士已經達成貿易協議，瑞士承諾對美投資2000億美元，美方將把瑞士進口商品的關稅從39%大幅調降到15%。葛里爾說明，瑞士會將許多製台視新聞網 ・ 1 天前
央行與美財政部達2共識 共同聲明：持續磋商外匯事務避免操縱匯率
[Newtalk新聞] 英國經濟學人（The Economist）最新一期以台灣作為封面故事，將台灣經濟結構性扭曲總結為「台灣病」（Taiwanese disease）指稱，台灣雖靠晶片與出口稱霸全球，卻陷入匯率嚴重低估、薪資停滯、房價失控與金融系統性風險等「四大失衡」，若不盡快改革，可能面臨美國施壓台幣升值與內部金融危機雙重夾擊。對此，中央銀行14日發出5點澄清回應，並與美國財政部同步發布聯合聲明。央行強調，此次聲明與台美對等關稅談判無涉，且美國財政部從未要求新台幣升值。 美國總統川普（Donald Trump）上任以來，美國財政部已陸續與日本、瑞士、韓國、泰國以及馬來西亞就匯率議題發布聯合聲明，台灣是第六個。央行指出，長期說明，在美國財政部公布半年度匯率報告前，央行與該部會舉行1至2次例行性會議，並就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。此次台美聯合聲明內容，是由央行與美國財政部單獨進行多次磋商，並達成共識。根據聲明內容，雙方確認將避免操縱匯率或國際貨幣體系，以免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢。 央行表示，此次台美聯合聲明內容主要係延續過去與美國財政部雙方長期溝通之原則，新頭殼 ・ 1 天前
「沒汙染也不建議水庫設光電！」為何水利專家如此建議？
因應2050國際淨零碳排潮流，台灣正大步推動能源轉型，提高再生能源的供給，但推動過程中卻產生許多「綠色衝突」。以光電為例，其在再生能源中的發電占比已於去年升至45.1%，但從光電板在風災後漂浮水面、水庫設置電板等質疑聲浪層出不窮，後續推動面臨挑戰。究其根本原因，一位水利專家懇切表示，是因為台灣多從「遠見雜誌 ・ 18 小時前
《匯市》台美同步發布匯率聯合聲明 央行干預匯市資料須每季揭露
【時報記者張佳琪台北報導】中央銀行14日晚間與美國財政部共同發布聯合聲明，針對匯率議題達成共識，雙方確認原則，避免操縱匯率，若干預匯市須採雙向干預。央行承諾由今年12月開始，干預匯市金額等資料發布由現行每半年公布，改為每季公布一次。 央行是在美國在台協會(AIT)與駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)的支持下，與美國財政部就總體經濟及匯率議題進行磋商。雙方確認將避免操縱匯率或國際貨幣體系，以免阻礙國際收支的有效調整或取得不公平的競爭優勢。台美雙方於台北時間14日晚間8點30分，即美東時間上午7點30分，以中英文版本同步發布聯合聲明。 雙方同意三大原則：一，任何總體審慎或資本移動管理措施，不會意圖影響匯率以取得競爭優勢。二，其他公開投資工具，例如退休基金基於風險調整後報酬及分散目的所進行之海外投資，不會意圖影響匯率以取得競爭優勢。三，在考慮需干預匯市的情況下，此類干預應僅限於因應匯率的過度波動和失序變動，並期望該干預同樣適用於因應匯率過度波動或失序變動的貶值或升值。 雙方並同意匯率政策及實務操作透明度的重要性。央行承諾公開揭露至少每季一次(落後一季)公布外匯干預操作；以及每季依據國際貨時報資訊 ・ 1 天前
澳大利亞能源部長力爭COP31主辦權
澳洲能源部長寶文（Chris Bowen）近日表示，他將於巴西舉辦的COP30氣候峰會上力爭讓自家國家主辦明年峰會。中時財經即時 ・ 17 小時前
蘇澳溪分洪道延宕 李明哲：物價飆地質複雜設計重調
（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）颱風鳳凰來襲造成宜蘭蘇澳鎮大淹水，外界指責因蘇澳溪分洪道遲未動工；蘇澳鎮長李明哲今天說，分洪道不是中央拖，也不是縣府不做，是設計重調加上原物料飆漲，讓案子須重新調整。中央社 ・ 20 小時前
不如找ChatGPT談心？國內大學生僅兩成使用心理諮商
大學校園中的學生，在課業上、生活上、或者是未來人生方向上，承受來自四面八方的壓力與負面情緒，近年相關的校園危機事件逐年提升，引起社會對大學生心理健康的關注。本週三（12日）中華民國諮商心理師公會全國聯合會指出，將近四分之一的大學生有明顯憂鬱情緒傾向，顯示建立心理健康政策的必要性。值得注意的是，有97遠見雜誌 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 12 小時前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 3 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 2 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前