公正轉型議題重返COP30！從談判桌到街頭，如何化解外交與街頭雙重戰場？

COP30邁入第二天，氣候談判陷入南北分歧。主辦國巴西在多方壓力下積極調停，盼化解「議程之戰」。小島國、歐盟與拉美國家要求納入更具雄心的減碳與融資議題，卻遭產油國與富裕國家保留，主辦國如何調解？

在歷屆COP大會中，將近200個締約國參加，如何達成「共識」，始終是最難跨越的關卡。儘管主辦國沒有最終決策權，但仍須扮演調停者角色。

今年COP30才剛開幕兩天，主辦國巴西就已陷入談判分歧，正考慮推出一份「綜合決議文本」（cover decision），作為共識文件初稿，讓各國有表態與妥協的空間。一名觀察員向《法新社》指出：「對話氣氛比預期更為建設性，雖然仍有少數國家尚未點頭，但整體方向正朝前推進。」

四大爭議待解決，全球南北方之爭恐爆發

目前COP30焦點集中在四大議題：

1.歐盟主導的貿易與碳邊境稅透明機制

2.氣候融資分攤

3.各國減排進度檢視

4.報告制度與責任追蹤設計

其中最具敏感性的，是已開發國家是否應再度開啟「資金援助」談判，以及是否將「化石燃料減量」明確列為焦點。前者讓開發中國家憂心負擔加重，後者則引發中東產油國強烈反彈。

「巴西這次展現了勇氣，願意正面觸及全球暖化責任問題，」一位歐洲外交官表示。不過，阿拉伯國家集團批評巴西「打開了不該打開的盒子」，恐重燃南北矛盾。

「我們沒有時間再等政治妥協，」在僵持的氣氛中，小島國聯盟的呼聲尤為迫切。他們要求各國正視「集體未能」將升溫控制在1.5°C以內的現實。對於面臨海平面上升威脅的太平洋與加勒比國家而言，這不只是氣候議題，更攸關生存。巴西預計於週三結束兩天閉門協商後，公布是否成功化解爭端。

此次會議是已開發國家是否重啟「資金援助」，以及是否將「化石燃料減量」明確列為焦點。flickr by Cop30 Brasil Amazônia

正當議場內正在進入共識談判之際，會場外卻爆發激烈衝突。11日下午，數十名亞馬遜原住民族抗議者，衝入主會場入口，與保安人員發生推擠與肢體衝突。

根據《路透社》報導，抗議者高喊「讓我們進去！」、「亞馬遜不是商品！」等口號，試圖闖入聯合國藍區（Blue Zone）正式談判場域。保安人員緊急以桌椅封鎖出入口，一名警衛腹部受傷被抬上輪椅送醫，另一人額頭流血，場面一度混亂。

「我們的土地正在被出賣！政府在談森林，卻沒有我們的聲音！」一位身穿羽毛頭飾的女性領袖憤怒地對媒體喊道。儘管抗議者隨後被驅離，但突顯原住民族對氣候談判長期被排除的不滿。

衝突發生後，巴西總統魯拉隨即透過發言人呼籲冷靜，強調「原住民族是亞馬遜的守護者，也是氣候解方的關鍵角色」，並重申本屆COP30正嘗試讓原民與非政府組織「前所未有地走進談判核心」。

然而，原民領袖對政府的信任仍顯脆弱。著名的卡亞波族酋長拉奧尼（Raoni Metuktire）受訪時直言：「我們不是破壞者，而是捍衛生命的人。我們需要的是土地、教育與醫療，不是更多開發計畫。」他批評政府為迎接COP30投入大量資源在貝倫基礎建設上，卻忽視亞馬遜深處的學校與醫療站仍極度匱乏。

年輕行動者奧卡尼亞（Agustin Ocaña）則指出：「他們不是壞人，只是絕望了。看到森林被砍、河流被汙染，只能用身體去守護。」部分非原民支持者也加入行動，高舉「Our Forests Are Not For Sale（我們的森林不是商品）」與「They cannot decide for us without us（沒有我們，不准替我們決定）」的標語，聲援原民訴求。

聯合國氣候大會發言人事後證實，衝突造成兩名警衛輕傷、場地輕微損毀，但「會議安全無虞，談判仍正常進行」。

告別封閉，COP30打造人民氣候大會

本屆COP30展現出與以往不同的氛圍。相較於過去在杜拜與亞塞拜然等地舉辦、政治空間較封閉的氣候峰會，巴西主辦方選擇開放與包容，鼓勵街頭聲音與公民社會參與，試圖打造一場屬於人民的氣候大會。

《衛報》指出，今年非政府組織與原住民族團體得以前所未有地進入會場，與企業與政府代表「分庭抗禮」，成為近年最具公民參與氣息的一屆COP。

接下來幾天，貝倫將舉辦「人民高峰會」與「全球青年集會」，週六更預計舉行數萬人參與的氣候大遊行，象徵民間力量正走入全球談判核心。巴拿馬談判代表胡安．蒙特雷說：「至少，這裡終於發生了點什麼。這代表人們真的關心，也願意發聲。」

「如果我們連自己的土地都保護不了，所有承諾都只是紙上談兵，」一位亞馬遜年輕行動者說。隨著談判持續，外界期待巴西能在分歧中找到平衡，將街頭聲音納入正式文本。一名觀察員向《衛報》表示：「真正的共識，不只要在會場內誕生，也必須在森林與街頭被聽見。」

