公民座談會 明年1月起召開

基隆市政府將自明（115）年1月起召開一系列「公民座談會」，由市長親率局處首長巡迴基隆市七大行政區，深入地方社區傾聽市民建言，落實「分區辦理、聚焦地方」的民主治理精神。

市長謝國樑為深化公民參與，傾聽更多面向民意，延續前次與對談人戴璟安先生達成的共識，明年一月特將再繼續舉辦。謝國樑表示，自113年舉辦首度公民座談會以來，市府從中獲得許多寶貴政策建議，並已逐步納入施政規劃。為了更精準地回應各區市民的實際需求，今年特別將座談會化整為零，走入區里。謝國樑強調，每一位市民的聲音都值得被聽見，透過分區對話，我們能更貼近在地需求，讓市政改革更有感。

廣告 廣告

民政處長呂謦煒說明，此次座談會採取「分區辦理」模式，不僅能讓討論更加聚焦，也提供民間團體及市民朋友更便利的發聲管道。市府團隊將在各場次中，針對民眾提出的建議與關切的議題與民眾進行雙向交流，並將相關意見彙整作為115年度施政的重要參考依據。

民政處為了提升座談效率並讓市府局處有充分時間研究市民建言，該處誠摯邀請有意參加的市民朋友，預先至以下線上表單完成報名：線上報名連結：https://forms.gle/uro8knETjWfvaHLN7。預先提案說明：若市民朋友有相關市政提案，歡迎於報名表單中詳加填寫，市府相關局處將於會前先行研議，以便在座談會現場給予更具體的說明與回覆。

「公民座談會」各區場次時間與地點如下：1/03（六）17:00信義區仁義里民活動中心（信二路246巷32號）。1/10（六）17:00中山區通化里民活動中心（復旦路10號）。1/17（六）17:00暖暖區碇祥里民活動中心（碇內街100號）。1/24（六）17:00七堵區富民里民活動中心（崇義街11號）1/31（六）17:00安樂區基隆市安樂區公所禮堂（安樂路二段164號2樓）。2/07（六）17:00仁愛區朝棟里民活動中心（成功一路133巷5號）。2/08（日）17:005中正區正砂里民活動中心（中正路211號）。

基隆市政府期盼透過這七場與市民的深度交流，匯集各方共識，攜手打造更美好的基隆願景。