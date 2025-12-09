公民提案新勢力 行人路權、市場活化有新意

▲「行行俠」團隊關注巷弄行人路權，獲得2025NOWNEWS公民提案第四名。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 2025 第二屆NOWNEWS 公民提案競賽，今年脫穎而出的團隊中，「行行俠」與「紅磚新語」分別獲得第四名與第五名。兩組團隊皆由大學生主導，從城市安全到地方文化，以不同角度展現青年對社會議題的觀察與實作力。

獲得第四名的「行行俠」由台北教育大學林君翰與亞洲大學翁詒婷組成，聚焦於板橋江翠里老社區的行人安全議題。林君翰在大四下參與USR（大學社會責任實踐）「雙北都更轉型」計畫時，發現當地巷弄狹窄、人車爭道、違停嚴重，即使已有畫設綠色人行道，仍常被貨車與住戶占用，使行人被迫走上車道，生活風險不容忽視。林君翰說：「在那樣的巷弄裡，只要一台車停著，整條路就被堵住，根本沒路可走。」雖說是台灣都市巷弄的日常，改變不易常令人感到無力。

「行行俠」這個名稱來自團隊的初衷：「守護每一步，行行皆俠客」——希望每位在巷弄中行走的居民，都能像被守護的俠客般安心通行。團隊與居民舉辦多次工作坊，並與新北市城鄉發展局合作，引入社區規劃師，以公園周邊為起點改善動線、清理雜物堆置與處理排水問題，未來也將逐步推進外圍道路的行人環境優化。

然而，推動改變的阻力並不小。許多居民習慣將自家一樓或騎樓視為私人空間，將車輛停放在巷弄口，藉口是「方便」而非「占用」。林君翰坦言：「有些居民覺得我們的提案會讓他們不方便，因此不願意提意見，甚至覺得工作坊很無聊。」雖然政策端已有意願介入，但如何讓理念真正落地到生活習慣中，仍需要更多時間與耐心。

▲中正大學學生組成「紅磚新語」團隊，以遊戲述說彰化縣北斗紅磚市場的故事，獲得NOWNEWS2025公民提案競賽第五名。（圖／NOWNEWS攝影中心）

獲得第五名的「紅磚新語」則由中正大學主修資訊的王家瑋帶領，以科技結合地方文化的方式，重新詮釋彰化北斗紅磚市場。團隊成員來自中正與靜宜等校，因共同參與農村行動計畫而認識。他們觀察到紅磚市場累積許多田野調查資料，但缺乏讓青年與孩童願意親近的媒介。王家瑋說：「我們希望用新的科技，讓更多人用更輕鬆的方式認識這裡。」

團隊原本曾打算開發較複雜的遊戲，但深入市場後發現真正有效的是「簡單卻貼近場域」的互動體驗，因此改以打地鼠式的小遊戲呈現市場故事。遊戲中的每隻「地鼠」都代表不同攤商或人物，讓孩子在遊玩中自然理解市場文化，也拉近了團隊與在地人的距離。王家瑋回憶，最讓她印象深刻的是與一位刀具行老闆的互動：「他一開始對我們非常排斥，但看到我們為他設計的專屬角色後，態度就完全變了。」這段經驗讓她深刻感受到「信任需要累積」，也讓團隊與市場建立真實連結

