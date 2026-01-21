公民淨零沙盒今發表 鄭麗君：證明台灣善用科技邁向永續

行政院副院長鄭麗君21日出席「公民社會的淨零沙盒實驗—社區到政策的雙螺旋」國科會、經濟部與環境部聯合成果交流會，和與會來賓合影。(記者張嘉明攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕政府喊出2050淨零轉型，但民眾淨零意識與驅動力才是邁向永續的核心，國科會、經濟部、環境部等攜手，辦理「公民社會淨零沙盒實驗」，邀請NGO、農村及新創團體，在全台各地推動各種淨零實驗，今(21日)發布第3屆成果，行政院副院長鄭麗君也到場，她樂見由下而上的在地努力，讓公私協力，促進政策啟發，引領生活改變，證明台灣是可善用科技、造福人類、邁向永續的國家。

行政院政委兼國科會主委吳誠文今參與成果發表會，首先感謝鄭麗君副院長率領台灣團隊經過1年努力，終於跟美國談妥關稅，且成果超乎預期，如今大家可以放心；而今台灣科技也逐漸協助淨零任務，並強調所有社區跟產業都要，沒有人能置身事外，公民淨零沙盒實驗的成果展，看到很多創新如小水力、智慧電網等，符合在地需求，支撐社會韌性，未來盼各部會通力合作，促進產業發展。

行政院副院長鄭麗君上台致詞，她說今天是回台後參加的第1個活動，高興見證公民淨零沙盒第3屆豐富成果，即便過去忙對美關稅談判，仍定期主持淨零專案小組會議，而永續發展是人類共同願景，我們只有一個地球、一個台灣，必須讓下一代保有追求美好社會的權利，而看見公民淨零沙盒的努力，去年政院研擬台灣總體減碳行動計畫(NDC3.0)，便引入「社區驅動」為第6大創新，認為淨零轉型應由下而上在地實踐，才能帶來翻轉，盼藉此計畫走出台灣模式，讓台灣不只製造出口、前瞻科技優勢，在國際也能證明台灣用民主DNA與科技、造福人類、邁向永續。

公廣集團董事長胡元輝也說，公視也是追求公共價值的夥伴之一，過去《我們的島》、《華視新聞雜誌》等耕耘相關新聞報導，也將台灣淨零社會模式傳播到國際，更盼相關努力成果被更多人看見，並願意採取行動。

今也有許多公民淨零沙盒團隊到場分享，花蓮縣初英山文化產業交流協會常務理事鍾寶珠說，社區從微水力開始，邁向建置社區綠能中心，認為大電網思維無法提升在地韌性，尤其花蓮馬太鞍堰塞湖事件後更有感，如今初英山社區走了10年加上光電，長輩非常有感，包含綠能電鍋炒菜、控肉乃至綠能開水泡茶等，也確保了極端災害下能維持社區基本運作。

農村淨零轉型團隊之一、大武山文教基金會執行長黃麗霞也說，農業淨零須以「經濟」優先，讓農民加分，才能理解節能減碳，基金會提供微生物給農民，減少農藥肥料使用，改善土質，在去年颱風期間讓農民賺到錢，也協助農民盤點碳足跡，才能提供後端加工。

