公民科技與數位地圖加持 慈濟共善學思會探索光復水災的資訊工具

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

在現代大型災害中，除了看得到的物資與人力，「資訊」的流通速度與準確度，往往決定了救災的成敗。慈濟慈善基金會將於2026年1月3日舉辦「從溢流到湧愛」全球共善學思會，第三場子論壇「資訊──數位科技、在地圖資與訊息傳遞」，將由國家災害防救科技中心（NCDR）主任秘書李維森主持，聚焦光復水災中那些看不見卻至關重要的資訊工具。

這場論壇將展示台灣民間社會如何運用數位工具，展現「公民科技」的能量。壽豐鄉居民俞凱倫在災後迅速發起並協作建置「光復水災救災資訊整合地圖」，這份線上協作地圖並非政府發包，而是由民眾自發維護，標記出志工需求、災民需求及重機具地點。同樣來自民間的「光復超人」媒合平台發起人林糖糖，則將分享如何利用網路技術，解決資訊不對稱，將全台各地的「超人」（志工與專業人士）精準媒合到最需要的受災戶家中，盡可能降低熱血志工空跑的窘境。

學術界則扮演了將數據轉化為決策支援的關鍵角色。東華大學台灣文化學系副教授郭俊麟將分享「強韌台灣」計畫團隊如何運用GIS StoryMaps（故事地圖），將複雜的堰塞湖監測數據、潰壩風險與地景變遷，轉譯為公眾易讀的視覺化資訊，協助公部門與民眾掌握潛在風險。

在大型組織的數位轉型方面，慈濟基金會副執行長劉效成將剖析慈濟的「賑災決策圖資平台」。慈濟志工透過行動載具，即時上傳家戶訪視的GIS座標與災損照片，讓後端指揮中心能即時掌握全貌，不僅減少重複勘查的干擾，更能確保物資發放的「零誤差」。

然而，災難期間的資訊亂流也是一大挑戰。台灣事實查核教育基金會董事長羅世宏將在論壇中探討「災區假訊息識讀」。面對誇大災情、物資假需求或各類謠言，事實查核中心如何透過專業程序進行資訊淨化，避免錯誤資訊引發社會恐慌或對立，成為現代救災中不可或缺的「數位防護網。

本場論壇也邀請到究心公益科技執行長莊國煜，他將以開發「究平安」平台的經驗，分享ICT技術如何符合國際人道救援標準；台東大學公共與文化事務學系助理教授林嘉男，則將從原住民族國土計畫與空間發展規劃的專業視角，探討如何透過在地圖資的協作，將原住民族的在地知識融入災害管理體系。

慈濟基金會表示，光復水災的經驗揭示了「科技救災」並非政府或專家的專利，透過協作地圖與數位平台，每一位公民都能成為救災資訊網的重要節點。這場論壇將深入探討如何建立更透明、更具韌性的災害資訊生態系。

