公民考卷寫「中華民國」遭扣分！學生質疑題目設計不精確

一名高雄岡山高中的學生，近日在社群平台曬出自己的公民科考卷，其中一題列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國讓學生作答，但他在答案卷上寫下「中華民國」而非「台灣」，並因此被扣分。

有學生作答時在考卷上寫下「中華民國」遭扣分。（示意圖／中天新聞）

這名學生1日在Threads上PO出自己的「公民與社會」期中考試卷，並發文表示，「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」。從他PO出的考卷中可以看到，其中的一個題目，考卷上列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國以「美元匯率」和「購買力平價指數（PPP）」換算後的GDP數據讓學生判斷並作答，他寫下「中華民國」，但卻被老師以紅筆圈起並扣分。

有學生作答時在考卷上寫下「中華民國」遭扣分。（示意圖／翻攝慶籌會臉書）。

這名學生補充，「台灣和中華民國以現況來看，是泛指同一個政治實體吧，如果題目本身只接受『台灣』而不接受『中華民國』，造成概念正確但文字不符的情況，這是題目設計本身不夠精確吧？！同樣地，簡寫的美國也是指美利堅合眾國，這概念也沒問題啊，但把中華民國簡寫成中國的說法是另外的政治討論，和題目考概念邏輯無關吧。」

