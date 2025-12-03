公民考卷「寫中華民國」引熱議 當事學生發聲了

有高中生近期在社群平台Threads曬出自己的公民考卷，稱在一道列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國的題目中，自己因在答案卷上寫下「中華民國」而非「台灣」，因此遭到扣分，相關話題引發網友熱議。對此，當事學生也受訪表示，考卷題目旁邊明確寫著「國家」，中華民國是台灣的正式國家名稱，兩者概念相同，為什麼不能寫中華民國？

有岡山高中學生1日在Threads發文，上傳自己的公民與社會期中考試卷，並且寫道，「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」。而在原PO的考卷上可看到，在第51至60題的題組中，列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國，以「美元匯率」和「購買力平價指數（PPP）」換算後的GDP數據，讓學生判斷並作答，原PO因在答案寫下「中華民國」，被老師以紅筆圈起並扣分。

而根據《TVBS新聞》3日報導，當事人黃同學受訪表示，題目旁邊明確寫著「國家」，中華民國是台灣的正式國家名稱，在他看來，兩者概念相同，為什麼不能寫中華民國？他指出，涉及國家經濟的題目，其核心概念本身就無法脫離政治現實和認同框架。

岡山高中教務處蘇主任接受《中時新聞網》電訪時表示，學校確實在公民與社會期中考時出具該份試卷，但出題教師與負責閱卷的教師並非同一人，閱卷老師在批改該名學生考卷時，僅以試題所附的標準答案作為評分依據。由於學生作答內容與標準答案相異，閱卷當下以紅筆將其答案圈起，但考試結束與學生討論時，並未承諾將予以計分或扣分，而是僅表達解題參考方向。

《TVBS新聞》報導指出，後續經教師會議討論後，校方最終決定將2分還給學生，肯定「中華民國」作為一種等值回答的有效性。

