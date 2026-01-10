公民運動遭綠營收編？沈政男感嘆：代理孕母議題無人發聲

沈政男在社群平台臉書發文批評，由於民進黨反對代理孕母，相關人士便無意見，以免被貼上中共同路人標籤。他更舉例指部分同志人士竟贊同美國總統川普（Donald John Trump）入侵委內瑞拉，自稱立場轉變，實則混亂。他強調自己長期獨立且全面地反省、批判並支持進步思潮。

台灣朝野政黨因代理孕母議題出現嚴重意見分歧。（圖／PIXABAY）

沈政男回憶，他在2013年即公開發聲贊同同婚，當時LGBT平權運動提出同婚、伴侶制與多元成家三合一方案。他曾主張應先推動同婚，暫緩多元成家與伴侶制，最終同婚議題確實成為推動主軸。2016年社會湧現更多支持聲浪，雖有人視他為指標人物邀請連署，但他認為憑藉自身筆耕力量已足夠。

醫師沈政男。（圖／沈政男臉書）

針對同婚推動過程掀起的社會風暴與公投對決，沈政男提到當時因阻力巨大，包括他在內曾提議回頭先推伴侶制再圖同婚，卻引發部分同志友人不滿。他質疑同婚現況是否算成功，指出當時被視為歧視的專法依然存在，民法並未修改，並認為台灣的公民運動幾乎已被民進黨收編。

