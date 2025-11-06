公然為台獨撐腰打氣? 日本政府授勳謝長廷 北京怒氣沖沖質問 : 意欲為何

日本旭日大綬勳章。 圖 : 翻攝自百度百科

[Newtalk新聞] 在今 ( 6 ) 日的中國外交部例行記者會上，有中國《北京日報》記者提問，據報導，日本政府 3 日公佈 2025 年秋季外國人受勳名單，向「前台北駐日經濟文化代表處代表」謝長廷授予「旭日大綬勳章」。謝長廷 3 日在社交平台上發文聲稱，今後將繼續為促進「日台友好」作出貢獻。中方對此有何評論?

對此，中國外交部發言人毛寧表示 : 「給鼓吹台獨論調的人頒發勳章，不知道日方意欲何為？是否有意為台獨分子撐腰打氣？到底想借此向台獨分裂勢力發出什麼信號？」毛寧質問。

她強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係的政治基礎和日方基本信義。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年，也是台灣光復 80 周年，中方敦促日方深刻反省歷史罪責，恪守一個中國原則和中日 4 個政治文件的精神，在台灣問題上謹言慎行，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

新上任的日本首相高市早苗秉持前首相安倍晉三的精神，支持「台灣有事、日本有事」的主張。高適早苗本人對台灣也相當友善，曾多次訪台。

