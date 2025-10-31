公然調情? 粿粿幫打歌 王子留言"加1顆糖粿"遭翻曖昧足跡

生活中心／綜合報導

藝人范姜彥豐指控妻子粿粿，跟王子邱勝翊發生婚外情，導致兩人3年婚姻破裂，不少網友陸續翻出粿粿跟王子昔日的親密互動，年初王子跟弟弟的新歌，歌詞暗示性十足，粿粿幫忙宣傳，還獲得王子留言「加一顆糖粿」，被外界認為是在公然調情。還有一群好友合照，王子手拿綠帽，站在范姜彥豐夫妻後，更顯諷刺！

藝人王子邱勝翊跟弟弟邱宇辰的新歌CANDY：「只想要你eat me like a candy，最甜的那種，OH，你就別再猶豫，baby，Just eat me like a C.A.N.D.Y」，就是這句eatmelikeacandy，引發遐想，王子邱勝翊被控偷吃已婚女星粿粿，網友化身徵信社，狂挖兩人的曖昧足跡，像是年初王子出新歌，歌詞甜蜜而且暗示性十足，事後粿粿多次幫忙打歌，王子還到貼文留言，終於配對歌，加一顆「糖粿」，巧妙玩起諧音哽，日常的親暱互動，以為神不知、鬼不覺，其實這張「好友們合照」，現在看來，更顯諷刺。

王子跟粿粿日常親密互動遭網友搜出（圖／民視新聞）三年前過耶誕節，范姜彥豐當時跟粿粿，依偎坐著，王子站在後方，手裡拿著綠帽！還放在夫妻倆中間，還有粿粿年初的PO文，跟王子合照，當時就有網友留言「置板凳，等聽故事」，也難怪丈夫范姜彥豐發文怒轟，自己就像戴綠帽的小丑。藝人范姜彥豐：「你破壞了我的家庭，至今還跟我的太太有密切聯繫，做出這樣的事情，你居然還能夠心安理得的，打扮得光鮮亮麗，走紅毯甚至上台領獎，真的好可笑，我居然還把這種人當作真心的朋友。」翻開王子情史，五位緋聞女友中，只有鄧麗欣有被認愛，王子不但談戀愛只想跟圈內人，還曾說，沒單獨跟女友外出過，會利用一群朋友一起當障眼法，讓網友直呼跟偷吃粿粿的手法如出一轍。

網友先前就在PO文留言「不知道以後會不會有故事」（圖／民視新聞）兩人「朋友關係」，當得自然，但回頭來看，每張照片、每支影片，都有蛛絲馬跡。有網友翻出，粿粿在今年初的跨年影片中，跟一群朋友開新過節，卻突然大喊，到底是誰「打我的頭？」第一個打粿粿頭的人，就是王子，還一連拍兩下，被質疑是當朋友面戲弄朋友妻嗎？緊接著，其他人才跟著模仿。如今王子坦承「超越朋友界線」，形象盡毀。先前代言的品牌也發文指控，他的感情世界就跟工作態度一樣，沒有職業道德，說七年前找他擔任代言人，他卻在三個月內，接下同質性的保健品業配，當時沒曝光，沒想到現在敗在自己手上。原本這週六要出席一日店長活動，緊急喊卡，下個月在上海的演唱會也掰了，王子這名字更直接變成海王子跟小王子。應證藝人屈中恆先前在節目中，對王子的忠告：「這個最好，在外面偷吃要擦乾淨。」

