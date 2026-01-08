即時中心／林耿郁報導

美國官員近期正在討論，向格陵蘭居民提供一次性補償金，以說服該島脫離丹麥並加入美國。多名知情人士透露，這筆金額幅度每人介於1萬至10萬美元之間；消息一出引發丹麥方面輿論譁然，格陵蘭總理則打臉川普「別再幻想吞併」了。

轉打為買？路透社獨家報導，美方正在研議「直接付款」給格陵蘭當地居民，金額約為1至10萬美元（31.56萬至315.6萬新台幣）不等；以格陵蘭約有5.7萬居民計算，美國政府最高可能須支付57億美金（約1,799億新台幣）。

法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、英國與丹麥等七國，本週共同發表聲明，表示格陵蘭事務應由格陵蘭、丹麥自行決定；丹麥為北大西洋公約組織（NATO）成員國，過往與美國維持安全合作關係，但近期已因為川普野心，而與美方關係陷入空前緊張。

被問及美國有意收購格陵蘭及相關支付構想，白宮發言人表示，川普及其國安團隊正在評估「潛在收購」樣貌。美國國務卿盧比歐則表示，下週將在華府會見丹麥外交部長，「討論」格陵蘭議題。

川普曾多次主張，美國「有必要」取得格陵蘭以因應國安需求，並指格陵蘭具關鍵礦產與軍事價值。格陵蘭目前已設有美軍圖勒空軍基地。「從國安角度而言，我們需要格陵蘭，丹麥無法做到。」川普說。

美方內部討論的方式除直接收購外，亦包括軍事占領，或者簽署《自由結合協定》（Compact of Free Association, COFA）等選項。COFA 過去僅適用於密克羅尼西亞、馬紹爾群島及帛琉等獨立國家，內容為美方提供基礎服務，並取得軍事與貿易權益；但若想採COFA模式，格陵蘭需先脫離丹麥。

民調顯示，格陵蘭多數居民支持最終獨立，但不同意成為美國領土。由於丹麥政府補貼占格陵蘭經濟相當比重，經濟成本被視為該島未推動獨立公投的主要因素之一。

原文出處：快新聞／公然買票？美傳普發格陵蘭民眾「每人1至10萬美金」 換支持加入美國

