公然買賣個資！龍山寺外爆「雙證件影本換一千元」警：依法通知相關人到案

北市龍山寺外，有民眾公然買賣個資。 圖：翻攝社群平台Threads/來源：1234jjjjjmy.222

[Newtalk新聞] 台北市萬華龍山寺外近日驚傳有人公然設攤賣賣個資，聲稱提供個資即可領取現金1000元，吸引當地不少長輩排隊登記。排隊畫面被熱心民眾拍下上傳網路，引發社群熱議。警方獲報後，將依《個人資料保護法》通知相關人到案說明。

台北市萬華區的知名景點龍山寺外近日出現可疑攤位，出現多名男子擺桌招攬路人，聲稱只要提供個資，即可領取現金1000元，吸引不少長輩排隊登記。該畫面被熱心網友拍下，上傳社群平台Threads，原貼文指出，中午時段家人在龍山寺外看見6、7名年輕男子在設攤，主導買賣個資，並主動向路人表示「影印雙證件可領1000元」，現場更有多名長輩排隊領錢。

廣告 廣告

原PO表示，「把該事件發出來，是希望大家互相提醒一下，「他們下個地點不知道會在哪裡繼續騙，家中有長輩要多注意，不要貪小便宜。」貼文曝光後，引發大批網友關注討論，不少人直呼誇張，紛紛留言提醒「不要為了1000元賣個資」更也有人痛批「這種名目張膽的爛劇本詐騙也有人在排隊」。

事後有民眾向民進黨立委吳沛憶陳情反應。吳沛憶今日回應表示，已請萬華分局依法執勤調查，防堵人頭詐騙。萬華分局則回應表示，本案○民夥同3、4名男子於街頭蒐集個人資料，行為可疑，已於3日將依《個人資料保護法》第41及47條規定，通知相關人到案說明，釐清是否涉及不法行為。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

吃到飽餐廳稽查！多家知名餐廳「腸桿菌超標」 地方衛生局開罰

王子「偷吃粿粿」形象崩壞！網抵制 2廠商急切割