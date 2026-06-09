公營中興消費合作社 「走自己的路」年賣1.5億元營業額

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中興員工消費合作社毗鄰中興新村兒童樂園，找出自己特色後，年營業額達1.5億元。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕從只賣省府員工的「台灣省政府員工合作社」，到精省後開放一般民眾購買，仍屬公營性質、維持盈餘5%做公益的「中興員工消費合作社」，販售各縣市農特產品和各地名產成為特色，為吸引年輕族群，有網路或新聞熱門產品專區，例如各種口味乖乖專區，「走自己的路」創造1.5億元的年營業額。

毗鄰中興新村兒童樂園的中興消費合作社，在省府時代是專賣給省府、省議會公務員的員工消費合作社，員工是消費者也是社員，每年盈餘有部分要分發股利，其餘要拿5%做公益金。

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1999年精省後，除原來社員外，也開放一般民眾購買，並改名為「中興員工消費合作社」，維持股利、公益金模式，本週才頒贈122萬元公益補助金給28個社福團體，另補助中興地區多所學校共21萬元。

仍屬公營性質的中興消費合作社，在連鎖大賣場環伺下，除日常民生用品外，找到各地的農特產、排隊名店商品，逐漸變成招牌特色。該社人員說，最近販售包括香菜、葡萄、砂糖橘、文旦…等各種特殊口味的乖乖，還有各種口味阿薩姆奶茶，就很受年輕消費者青睞。因為找出自己特色，該社去年營業額達1.5億元。

「西螺農會黃金米粽+1」、「我要打勾的4種口味乖乖各一！」該社工作人員表示，今年在Line社群開放網路團購，為合作社增加不少收入，而營收越多能投入公益的金額、幫助的團體就越多，因此員工也做得很開心。

各種口味乖乖集中為專區。(記者陳鳳麗攝)

受年輕人青睞的各種口味阿薩姆奶茶，也集中在一區。(記者陳鳳麗攝)

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