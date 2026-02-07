公營影院 平價、多元觀影人次逐年增

商業電影院逐漸沒落之際，新北、桃園、高雄市府的公營電影院觀影人次卻逐年上升，除打出平價策略，看1部電影只要20元，甚至免費索票，還推出不同類型電影滿足各族群，培養觀眾群。

「府中15」位於新北市板橋區，為國內首座結合影視動畫藝術及紀錄片放映院的主題館舍。地下1樓為「新北市紀錄片放映院」，採平價策略，看1場電影只需20元，甚至採索票制，常態播映優質紀錄片、藝術電影，並對新手爸媽、樂齡族、視障朋友等不同族群，推出專場放映服務。

新北市文化局說，府中15以打造公共影像平台為目標，從推廣聚焦紀錄片，逐步拓展至藝術電影與多元影像內容。透過主題影展、映後座談、工作坊等活動，現累計入館逾350萬人次，超過9000場放映，吸引56萬人次觀影，持續積極培養穩定且多元的觀影社群。

桃園光影文化館以推廣電影教育為定位，總座位數192席，提供民眾日常休閒及培養藝術賞析的影像空間，並以人文藝術、懷舊、親子及主題等影像放映活動為營運目標。

桃園市藝文設施管理中心主任楊宗哲指出，公營電影院以影展角度規畫主題選片，盡量挑選多元議題及藝術性較高的片單，也會搭配大眾化影片或動漫片吸引不同族群，但他認為，公營電影院從推廣角度經營，希望讓民眾接觸多元類型電影。

高雄市電影館是台灣首座公立藝術電影院，除深耕並穩固既有藝術電影觀眾基礎，同時積極拓展新興觀影族群，也透過引進藝術院線片、動畫電影等具高親和力的片型，擴大觀眾層面，活絡多元觀影市場，高雄市電影館指出，去年整體年度主題影展總票房突破歷年新高，強調於藝術電影推廣及觀眾經營上的顯著成效。