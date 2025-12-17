公營當舖黃金質借成數過低遭質疑 動質處：今年已調高5次

金價持續飆漲，台北市動產質借處的擁3萬多兩黃金、市值高達52億元，北市議員游淑慧質疑，黃金質借成數過低未能反映金價。動質處回應，今年迄今已調高黃金質借標準5次。（北市動產質借處提供／徐佑昇台北傳真）

金價持續飆漲，台北市動產質借處的擁3萬多兩黃金、市值高達52億元，北市議員游淑慧質疑，黃金質借成數過低未能反映金價，並認為需加強「假金」辨識技術。動質處回應，該處係市府直營公營當舖，不宜直接與民營當舖業者的質借標準相比較，今年黃金價格波動劇烈，動質處迄今已調高黃金質借標準5次；11月已添購黃金檢驗器材，完成相關程序即可投入作業。

游淑慧表示，近年黃金價格連年上漲，質借處雖然在8月有調降利率，但與民間當舖相比仍過於便宜，質借物當中又以黃金9成占最大宗，但民眾卻只能借到6成。尤其在3月中旬有流當一批黃金，賣了4公斤，報酬率達148％，形同套利空間高達4成，她質疑，公營當舖要幫助辛苦人，「不是要賺他們錢」。

游淑慧以民間的房屋抵押為例，抵押人若將房地產抵押給銀行，還不出錢遭法拍時，如果賣出金額超過原本欠款，多出部分需返還給債務人，所以黃金也應該要比照，若漲價超過原先價值，應該要返還給出質人。

游淑慧還質疑，北市質借處有高達1300多公斤、3萬4千兩的黃金，現值52億元，但現在「假金」充斥市場，也有好幾十年都未有將典當物品贖回的民眾，若是真金，通常應該再漲價就會贖回變賣，應加強檢驗真金設備。

北市動產質借處長林昆華表示，全台僅北市、高雄有公營當舖，北市在8月調降質借月利率，針對市民每萬元、每個月是58元，也比高雄低。

林昆華說，動質處辦理黃金質借滿當期限為6個月，加計6個月寬限期後借款期限可達1年以上，遠優於同業僅提供3個月又5日，但面臨風險也會升高。

林昆華指出，近年黃金價格波動劇烈，今年1月至11月價格波動率即超過50％以上，較長的借款期且質借利息後收，倘黃金價格趨勢向下，民眾不取贖，自質借日至流當變賣，至少需承擔15個月的價格風險及應收利息。

林昆華說，動質處依當舖業法規定須自負盈虧，經營仍需考量風險避免壞帳損失，目前每台兩黃金質借標準為85000元於加計應收利息後之質借成本，已占北市金銀珠寶商同業公會最近360日掛牌黃金買入均價77％。為適時反映國際金價波動及兼顧質借客戶權益，今年已調高黃金質借標準5次，後續亦將按月檢討適時調整黃金質借標準。

至於比照房地產抵押部分，林昆華強調，兩者法源不同，不動產適用民法抵押權，雖然價格多賣會返還給借貸者，但如果價格賣低，銀行端同樣能夠追訴，繼續追討剩餘金額，而當舖則是民法中的特別法，不適用抵押權，而是抵押物。

至於黃金檢驗部分，林昆華說，原先就已有相關作業模式辨別，近期則已採購機器正在驗收，由於器材有非游離輻射需要核安會備查、同仁也要完成上課，現階段都已受訓完成，後續將投入檢驗。

