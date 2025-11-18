公牛驚險斬斷5連敗！末節崩盤又反撲 金塊7連勝破功
（記者許皓庭／綜合報導）近期遭遇五連敗的芝加哥公牛，今（18）日前往丹佛挑戰金塊，在比賽末段原本手握雙位數領先卻被迫進入膠著戰，所幸赫爾特（Kevin Huerter）與佛西維奇（Nikola Vucevic）在最後關頭投進關鍵三分球，加上金塊主將約柯奇（Nikola Jokic）最後一擊偏出，公牛最終以 130 比 127 拿下勝利，成功終止連敗，而金塊則結束七連勝。
圖／近期遭遇五連敗的芝加哥公牛，今（18）日前往丹佛挑戰金塊，最終以 130 比 127 拿下勝利。（翻攝 Chicago Bulls X）
公牛開季曾短暫攀上東區前段班，但近五場比賽接連輸給公鹿、騎士、馬刺、活塞與爵士，近況不佳；今日作客丹佛依舊打得辛苦，上半場結束時仍以 1 分落後。
第三節局勢出現變化，公牛攻勢突然大量湧出，團隊單節攻下 40 分，並在第四節初段將差距拉開到 12 分。然而金塊從此時開始反攻，穆雷（Jamal Murray）率先跳出連拿 12 分縮小差距，約柯奇接著在進攻端連續取分，兩人聯手幫助金塊一度完成反超。
決勝時刻公牛再次穩定進攻節奏。赫爾特先投進外線，佛西維奇隨後命中三分球，多森姆（Ayo Dosunmu）也在讀秒階段兩罰全中，讓公牛在終場前 11 秒重新將比數拉開至 4 分。金塊雖然仍由穆雷命中三分球追到只差 1 分，但最後約柯奇在三分線外的追平出手未能命中，公牛得以保住勝果。
本場公牛共有三名球員得分突破 20 分，吉迪（Josh Giddey）拿下 21 分、14 籃板與 6 助攻，赫爾特貢獻 20 分，而多森姆則有 21 分進帳，三人聯手在關鍵時刻維持球隊戰力。
金塊方面同樣有亮眼表現，約柯奇攻下 36 分、18 籃板與 13 助攻的大三元，穆雷則繳出 34 分與 11 籃板；然而兩人的強勢追分最終仍未能逆轉戰局，使金塊七連勝在主場中斷。
這場比賽讓公牛成功止住連敗，也終結金塊連勝紀錄，雙方在末節的攻防拉鋸成為本場焦點。
