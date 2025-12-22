公牛/老鷹飆分賽 152:150超誇張

公牛隊展現極致得分能力，共有9人得分上雙，新秀布澤利斯（中）攻下全隊最高28分。（路透）

本報綜合外電報導

美國職籃NBA芝加哥公牛當地時間21日作客亞特蘭大老鷹，兩隊合演飆分大賽，出現本季單場最高分；最後公牛以152比150險勝，全隊總共有9名球員得分超過2位數。紐約尼克主將布朗森則砍下賽季新高的47分，幫助尼克以132比125擊敗邁阿密熱火。

公牛對老鷹之戰，公牛在布澤利斯28分領軍下，全隊上半場與全場得分均創下賽季新高，同時最後時刻也成功守住戰果。老鷹則由2管主砲支撐，強生得到36分，楊恩貢獻35分。

廣告 廣告

先前本賽季單場得分最高的比賽，公牛也參與其中。他們在11月16日於客場挑戰猶他爵士，經過2次延長，最終以147比150惜敗。至於NBA例行賽最高得分紀錄是在1990年寫下，當時金州勇士在11月2日以162比158擊敗丹佛金塊。

另一比賽中，尼克延續奪得NBA盃冠軍氣勢，布朗森砍下賽季新高的47分，幫助尼克以132比125擊敗邁阿密熱火。布朗森此役還貢獻8次助攻與3個籃板，這是他在尼克主場攻進的單場最高分。

尼克布朗森（中）砍下賽季新高的47分。（路透）

狀態正佳的尼克在過去9戰贏得8場勝利，戰績提升至20勝8負，名列東區第2，僅次於底特律活塞。

魏爾則為熱火貢獻全隊最高的28分與19個籃板。熱火最近8戰輸掉7場，戰績下滑至15勝14負。