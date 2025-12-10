公用平板帶回家平均3.5小時 線上學習活躍成第二教室

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動攜帶「公用載具回家學習」方案，讓學生帶公用平板回家學習，最新統計顯示，今(2025)年1月至5月，學生課後使用因材網的時間，普遍高於校內使用時間，把平板帶回家的學生平均課後學習累計時數3.5小時，遠高於未帶回學生的1.5小時；課後使用累計超過4小時比例，帶回平板的學生24%，未帶回者僅10%，教育部表示，在教師引導下，平板帶回家有效提升學生的使用意願與課後自學時間，課後時段學生線上學習活動活躍，成為高效的「第二教室」，邁向數位學習新時代。

教育部資科司科長鄧慧穎說明，建立「學校引導—家庭延伸—科技輔助」自主學習循環，學生在校學會使用數位平台，回家後持續練習與探索，家長也能掌握學習進度，未來教育部將結合AI技術，推動學習診斷與個人化學習路徑分析，打造智慧教育升級，讓學生可依自身速度與興趣成長。

鄧慧穎表示，隨著科技深度融入教育現場，平板與數位學習平台已不再只是課堂輔助工具，而是學生日常學習不可或缺的一環，教育部自2022年起推動「自帶載具到校學習(BYOD)及攜帶公用載具回家學習(THSD)」方案，成功將學習延伸至課後，打破時間與空間的限制，落實「學習不打烊」的教育理念。

分析近5年(2020至2024年)「教育部因材網」平台使用數據顯示，參與學習扶助的小一至國二學生中，使用因材網輔助學習者在科技化評量於數學、英語與國語測驗的通過率，都顯著高於未使用者，且3個月內累積使用超過4小時的學生，通過率更高。

鄧慧穎指出，善用數位工具讓學生隨時登入平台，觀看教材、進行練習並即時檢視成績，學習不再只是「補課」而是「自學」，能有效促進個別化學習與學科理解能力，自112學年度下學期起，約6成帶回平板方案的班級學習成效有顯著進步，3個學期均有近7成班級達顯著提升。

