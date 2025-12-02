公發公司2028年接軌IFRS 18 金管會修法預告

（中央社記者蘇思云台北2日電）金管會今天宣布，台灣將在117會計年度接軌國際財務報導準則第18號「財務報表中之表達與揭露」（IFRS 18），也參考外界建議將財報申報改採無紙化，近期將對外預告30天，以10月底數字估算，預計適用公發公司家數合計達2777家。

國際會計準則理事會（IASB）為回應投資人對企業財務可比性與透明度的關注，2024年4月9日發布國際財務報導準則第18號（IFRS 18），全面取代現行國際會計準則第1號（IAS 1）。

金管會證期局主秘黃仲豪今天在例行記者會上說明，台灣將在117會計年度接軌IFRS 18，外界實際看到報表時點為2028年5月（即第1季報表出爐時間），這次也參考外界建議財務報告申報採無紙化，金管會研擬修正「證券發行人財務報告編製準則」（編製準則）部分條文，修正重點有4項。

黃仲豪指出，一是損益表收益與費損分類方式調整，明定綜合損益表的收益及費損應按營業、投資、籌資、所得稅或停業單位等種類分別列報，讓投資人更清楚了解損益來源，以前可能非本業的收入會放在其他，但未來就要清楚寫出是來自營業、投資還是籌資。

不過，黃仲豪指出，如果企業本身本業就是投資或籌資，也需要再做判斷調整，例如，以提供融資為主的金融機構，借款產生的利息收入應分類在營業種類，跟一般企業要把利息收入分類在投資種類不同。

第二，增加營業費用分類方式的彈性。黃仲豪表示，目前編製準則規定企業應採功能別方式分類營業費用，像是按銷售、管理、研發等功能分類，修正後改為原則以功能別為主，企業也可以選擇採性質別，像是按員工福利、折舊等性質分類，或者可以2者並用，給予彈性。

黃仲豪解釋，三是資產負債表與現金流量表小幅修正；四是增加附註揭露，像是企業法說會中若使用調整後營業利益、稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）等指標，企業也應在財報附註中清楚說明計算方式與調整項目，避免投資人誤解。

黃仲豪說明，現行以紙本方式申報的財務報告與相關附件，自公告申報2026年第1季財務報告起，將全面改為以電子檔案上傳申報，無須再申報紙本財報。（編輯：楊凱翔）1141202