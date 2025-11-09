公益侵占身障關懷協會款項 前伊林名模抗告士檢拒交保 士檢說話了 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

被控捲入挪用中華民國身障關懷協會款項的前伊林模特兒蕭瑋葶，8月5月經士林地院裁定具保停止羈押，蕭瑋葶卻被羈押迄今，她向高院抗告主張，辦保時遭士林地檢署以「法警人力不足、辦理科技監控廠商請假」拒其辦保，經台灣高等法院裁定發回；士檢對此表示，8月8日是由士院為蕭瑋葶辦保，而非士檢。

蕭瑋葶是被控與其胞兄蕭靖、大姑中華民國身障關懷協會理事長陳品君侵占協會詐騙民眾善款高達2億5000餘萬元，將其中逾1億1000萬元善款侵占入己，用以購買名車、豪宅及名錶等奢侈品，遭士檢於8月11日依偽文、詐欺、公益侵占、藏匿人犯、洗錢、違反資法等罪嫌起訴3人，並遭士院繼續羈押禁見。

蕭瑋葶自8月27日就提準抗告，指士院於8月5日就裁定她准予具保停止羈押，但是向士檢辦理交保時，卻遭以「法警人力不足、辦理科技監控廠商請假」拒其辦保，10月13日再次聲請交保，卻遭駁回，因此向高院提出抗告。

高院合議庭審酌，士院裁定對於「勾串共犯或證人之虞」見解有違誤，若因行政原因無法辦保，則牽涉司法公信力問題，將此案發士院更裁。

不過，士檢對於蕭瑋葶抗告意旨的「法警人力不足、辦理科技監控廠商請假」發出新聞稿澄清表示，士院8月5日，就在押之被告蕭瑋葶裁定「蕭瑋葶於提出新台幣300萬元的保證金後，准予停止羈押，且應自停止羈押之日起限制出境、出海8月，並接受適當之科技監控。」，因此為法院裁定交保，非本署諭知交保，故114年8月8日係由法院為被告蕭瑋葶辦理有關交保事宜，而非本署辦理交保事宜。

士檢是於8月8日下午，經法院通知具保人籌得保證金前往法院辦理交保事宜，承辦檢察官考量因裁定中有關科技監控部分，係「接受適當之科技監控內容」，尚待確認執行事項，故當日未通知科控中心，待決定科技監控方式等執行流程，以妥適處理。

士檢強調，至於聯絡過程，或因用詞、理解而產生相關誤會，本署後續將持續加強教育訓練，就處理過程，有無涉及疏失部分，亦將進行調查。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

