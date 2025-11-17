公益傳唱活動也打詐 警方提醒最新防範資訊

基警一分局派員前往「公益傳唱活動」現場，向參與民眾傳遞最新防詐資訊。（記者趙智偉翻攝）

基隆市政府於日前舉辦「公益傳唱活動」，藉由歌曲與表演串聯市民情感，氣氛熱絡溫馨；警一分局趁著活動的機會，派員前往現場進行犯罪預防宣導，並透過互動問答、案例講解等，向民眾傳遞最新的防詐資訊。

警方提醒參與活動的民眾，近期因普發現金議題受到關注，不肖份子紛紛利用「補助資格查詢」、「現金尚未領取」、「協助領取流程」等話術，誘導民眾點擊假網站或下載不明APP，民眾一旦輸入個人資料或帳號密碼，金錢可能瞬間被轉走。因此，警方再次呼籲，政府普發款項不會以簡訊或社群訊息要求民眾操作ATM或提供個資，所有補助資訊都以官方網站為準。

由於活動現場有許多長輩與家長帶著孩子參與，警方於是以生活化的方式說明假投資詐騙、解除分期詐騙、假求職詐騙等典型的詐騙手法，並分享三不一要的原則，「不聽信」、「不點擊」、「不匯款」，並要主動查證，警方以輕鬆的宣導方式，吸引不少民眾佇足聽取防詐資訊。

警一分局長溫基興表示，該分局將持續結合各類文化、公益及社區活動，以更貼近民眾的方式推廣犯罪預防觀念，期望透過日常生活的接觸，提升全民防詐意識。