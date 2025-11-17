公益傳唱活動溫馨登場 警走入人群宣導好用心

%E4%B8%80 37

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市政府於114年11月15日舉辦「公益傳唱活動」，以歌曲與表演串聯市民情感，現場氣氛溫暖熱鬧。基隆市警察局第一分局為守護市民財產安全，也特別到場進行犯罪預防宣導，透過互動問答、案例講解等方式，向民眾傳遞最新的防詐資訊。

警方提醒現場參與民眾，近期因普發現金議題受到關注，不肖份子紛紛利用「補助資格查詢」、「現金尚未領取」、「協助領取流程」等話術，誘導民眾點擊假網站或下載不明 APP，一旦輸入個人資料或帳號密碼，金錢可能瞬間被轉走。因此再次提醒，政府普發款項不會以簡訊或社群訊息要求民眾操作ATM或提供個資，所有補助資訊請以官方網站為準。

活動現場，許多長輩與家長帶著孩子參與，警方也以生活化的方式說明投資詐騙、解除分期詐騙、假求職詐騙等手法，並分享三不一要原則，「不聽信」、「不點擊」、「不匯款」，並要主動查證，輕鬆的宣導方式讓民眾更願意停下腳步聽取資訊。

基隆市警察局第一分局長温基興表示，將持續結合各類文化、公益及社區活動，以更貼近民眾的方式推廣犯罪預防觀念，期望透過日常生活的接觸，提升全民防詐意識。