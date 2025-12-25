公益出發 沈奶奶杏仁茶用真材實料傳遞溫暖

柯呈枋表示；這杯古早味杏仁茶，入口溫潤，喝一口不僅暖身，也讓人感到安心，就像小時候母親給的關懷。（記者方一成攝）

一聲聲響亮而親切的叫賣聲，是許多老顧客對沈奶奶杏仁茶最深刻的記憶。堅持不添加人工香精、以真材實料慢火熬煮，濃郁純粹的杏仁香氣，逐漸在街頭巷尾累積起口碑，也走出一條結合公益與傳承的溫暖之路。

參加彰化家扶愛心園遊會的杏仁茶創辦人沈秀穎表示，自己過去因為害怕人工香精的刺鼻味，幾乎不敢喝杏仁茶，直到有機會品嚐高雄苓雅一位老師傅郭老師親手熬煮的杏仁茶，才徹底改觀。那股自然、樸實又濃厚的口感，沒有令人不安的味道，讓她深受感動，也下定決心將這樣的好味道延續下去。

「吃果子，拜樹頭」！沈秀穎始終記得這份師徒情誼，也將感恩化為實際行動。她指出，品牌每個月固定舉辦至少一場公益活動，並與中華鳳山古寺聖王會的夥伴們一同投入服務，希望透過自己的手藝回饋社會。她也強調，加盟夥伴不只是一起做生意，更是一起做公益，有穩定的事業，才能更有力量去服務更多人。

彰化縣政府參議柯呈枋日前也特別到店裡體驗「一日店長」，親自感受製作過程。他表示，這杯沒有任何化學人工添加的古早味杏仁茶，入口溫潤，喝一口不僅暖身，也讓人感到安心，就像小時候母親給的關懷；過去被視為國宴級的「杏仁茶配油條」，如今用銅板價就能品嚐，更顯難得。

沈奶奶杏仁茶不只是一杯飲品，更承載著師徒傳承、感恩回饋與人情溫度。品牌期待，將這份香濃純粹的好味道與公益初心，分享給更多饕客與社會大眾。