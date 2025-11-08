公益列車×小小職人 林智鴻在鳳山點燃愛與教育熱情

▲林智鴻帶領公益列車駛入鳳山，小小職人萌翻全場。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議員林智鴻與高雄市社會福利慈善總會今（8）日於鳳山五甲龍成宮共同舉辦「善循環・愛永續」【公益列車×小小職人】活動，結合公益、教育與親子互動，吸引眾多家庭參與。活動除匯集社會愛心物資捐贈弱勢，也讓小朋友化身「小小職人」，透過遊戲體驗各行各業專業與使命。

支援花蓮馬太鞍溪堰塞湖救災的高雄市消防局特搜大隊搜救犬隊「藍波」與「萬斯」也到場，萌度與英勇兼具，成為全場焦點。活動規劃「小小波麗士」、「小小消防員」及「搜救犬勤務認識」等互動體驗，讓孩子近距離了解警消日常與救災精神。現場同時設有竹林英雄、鳳儀小學堂、恐龍運動場、創意胸章及手擲飛機DIY等闖關區，寓教於樂。

林智鴻表示，今年活動擴大舉辦，結合高雄多家扶輪社及在地單位共同響應，整合資源讓公益與教育在社區扎根。活動也串聯義剪、健康諮詢、衛教宣導、數位教育與手作DIY等多元公益服務。六藝樂集台灣歌謠音樂會、哈旗鼓劇團與出南方劇團兒童故事劇場表演，讓家庭共享藝文與學習的溫馨時光。

高雄富立扶輪社社長林欣儀與社福慈善總會理事長莊明勳皆表示，透過活動讓孩子學習職人精神，也讓家庭在參與中感受社會溫度。林智鴻期盼「善循環・愛永續」行動持續傳遞愛與希望，讓公益列車永不停駛。（圖╱林智鴻議員辦公室提供）