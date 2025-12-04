公益力量照亮山城！獅子會攜手南投縣府提升基層眼科服務

【警政時報 江雁武/南投報導】國際獅子會300A1區3日捐贈多項先進眼科儀器給南投縣政府，包括數位式裂隙燈顯微鏡、自動電腦驗光儀、全自動眼壓機與全自動眼底攝影儀等高規格設備，總價值可觀。南投縣政府表示，這批儀器將優先配置至水里、仁愛、信義、國姓等醫療資源較薄弱之地區衛生所，讓偏鄉民眾能就近完成基礎與初階眼科檢查，縮短城鄉健康差距。

「看得見的關懷！」國際獅子會300A1區捐贈先進眼科儀器，助南投偏鄉提升醫療量能。(圖/記者澄石翻攝)

南投縣政府衛生局下午舉行捐贈典禮，由副縣長王瑞德代表縣長許淑華受贈。國際獅子會300A1區總監孟淑芬、前總監陳鍊成、多位分區主席及獅子會會長均到場見證，場面溫馨且具意義。

南投縣政府副縣長王瑞德致詞時表示，南投幅員廣大、山區比例高，高齡人口亦持續增加，眼科檢查的需求逐年提升。此次捐贈的裂隙燈、眼底攝影設備與眼壓量測儀器，皆為醫療院所不可或缺的重要器材，對於早期診斷白內障、青光眼、視網膜退化等慢性眼疾有明顯助益。他強調：「長輩的視力，就是生活品質的起點。獅子會的捐贈，是一份讓鄉親 真正看得見的關懷。」

王副縣長同時指出，縣府這幾年積極提升偏鄉醫療能量，包括在水里增設24小時急救站、在仁愛鄉推動牙科駐診、國姓成立物理治療所、埔里設置心理衛生中心等，都已展現亮眼成果；此次受贈眼科儀器，更是補齊偏鄉醫療的重要一塊。他特別感謝孟淑芬總監及獅友們長年投入公益，讓南投醫療安全網更完整。

衛生局表示，眼科儀器將在教育訓練後，分階段配置到各鄉鎮衛生所，同時與眼科醫療團隊合作，提供定期巡檢服務，使偏鄉民眾不必長途奔波，也不必排隊等待，即可接受基本眼科檢查，進一步提高眼疾早期發現率。

孟淑芬表示，此次捐贈是獅子會長期推動「視力第一」（Sight First）使命的一部分。南投山區交通不便，許多長輩願意求助但卻因移動不便而延誤治療，「因此我們希望將儀器送到最需要的地方，讓鄉親能在家鄉就獲得與城市同等的醫療品質。」她也感謝縣府團隊快速協助行政流程，讓儀器能及時投入服務。「公益不是口號，而是每一位獅友願意為在地付出的力量。只要大家多走一步，南投的幸福就會更清晰。」

