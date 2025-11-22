



國際扶輪3462地區彰化縣 2-2 分區所屬八個扶輪社聯手共同捐贈救援無人機與穿越機予中華民國山難救助協會，期望提升山域搜救效率，為台灣登山者打造更堅實的安全防護網。在前總監林伯龍Doctor推薦和協助下，此次參與捐贈的扶輪社包括彰化中區、鹿港、彰化松柏、彰化東區、鹿港東區、彰化東北、花壇及彰化福興東區等八社，展現分區高度的凝聚力與在地公益能量。

中華民國山難救助協會前身為各區山難互助中心，自民國69年起於北、中、南、東四區陸續建立，並於民國80年正式成立全國性協會。多年來協會投入大量人力支援全台山域救援，每年動員數百人次協助消防局執行搜救任務。隨著政府推動山林開放，登山人口提升，山難案件也隨之增加，協會近年積極強化無人機搜救訓練，以提升救援速度與準確度。

廣告 廣告

公益力量集結！ 扶輪社攜手支援山難救助協會升級救援裝備

協會理事長林豐儀在儀式中表示：「在山友最無助的時刻把人找回來，是我們堅持至今的信念。扶輪社捐贈的高端無人機，象徵的不僅是設備支援，更是對山域安全的重視與支持。我們會把這份善意化作守護山友的力量。」

2-2 分區助理總監黃郁國指出：「扶輪精神在於行善與行動，而山域救援分秒必爭。當得知協會長年仰賴民間募資、從不向受難家屬收費時，我們更確信支持義消與搜救團隊是最務實、最有意義的公益。期待這批無人機能協助提升搜救效率，為山域安全盡一份心力。」

此次無人機捐贈象徵民間力量與公益組織攜手合作，為台灣山域安全建構更堅固的守護網。扶輪社期盼藉由提升搜救能量，讓每位走入山林的朋友都能安心、平安地回家。

更多新聞推薦

● 東北季風今晚南下 北台轉濕涼