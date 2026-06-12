公益募款困難 中市十方啟能中心啟動感恩餐會籲企業與大眾認桌

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十方啟能中心針對公益募款困難，啟動邁向四十週年感恩餐會，呼籲大家共同支持身心障礙者服務與教育訓練。（記者鍾麗如攝）

台中市十方啟能中心針對公益募款困難，今天啟動「二０二六十方邁向四十週年感恩餐會」。主任游月菊表示，這次邀請綜藝天王胡瓜擔綱主持，並號召十多位藝人響應，目前距離預定募款目標仍短差近三十桌，呼籲企業團體與社會大眾踴躍認桌，共同支持身心障礙者服務與教育訓練。

十方啟能中心在市政大樓召開記者會，由游月菊宣布將於七月四日在台中葳格國際會議中心舉辦「二０二六十方邁向四十週年感恩餐會」，現場同時舉行四十週年系列影片「愛的三部曲」首映，透過真實故事呈現身心障礙者、家屬和工作者一路走來的生命歷程與陪伴，讓參與人士深受感動。另值得一提的是，台中市私立枝茂社會福利慈善事業基金會現場捐助二十萬元，藉以拋磚引玉。

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游月菊指出，十方啟能中心自七十六年成立以來，長期投入身心障礙福利服務，隨著服務需求增加，十方目前面臨身心障礙者復健與訓練、訓練設備及交通車更新，還有邊坡與道路安全工程改善等經費需求，希望透過感恩餐會募集必要資源，持續提供穩定且安全的服務環境。

游月菊表示，向來熱心公益的瓜哥，這次也再度發揮影響力，號召藝人胡盈禎、曾心梅、郭忠祐、賴慧如、邵大倫、方馨、林俊逸、賈斯汀、黃露瑤、王建騏、洪暐哲等藝人響應，期能透過演藝與公益結合，讓更多民眾關注身心障礙者長期服務需求。另這次也獲得藝術界支持，藉由藝術與公益結合，為公益募集更多善的循環。

游月菊表示，近年受到景氣影響，導致公益募款明顯困難，這次預定募款目標為一百六十桌，目前仍短差近三十桌，呼籲企業團體與社會大眾踴躍認桌，「一桌不嫌少、 多桌不嫌多」，共同成為身障孩子最堅實的後盾。