公益反毒路跑登場 苗栗縣長行銷明德水庫觀光遊憩體驗
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】2025-2026年度「公益反毒·趣味路跑」由國際扶輪3501地區主辦、竹南百齡扶輪社承辦，11月22日於頭屋鄉明德水庫停車場登場，由縣長鍾東錦鳴笛起跑，1000多名選手們熱力開跑，用行動為反毒發聲，同時縣長行銷在地觀光，除了明德水庫的遊憩特色以外，未來串聯海線觀光廊帶，苗栗的觀光定會讓各界驚艷，希望大家來苗栗一遊，絕對值回票價。
此次路跑活動以反毒為核心，傳遞遠離毒害、擁抱健康的正向理念，規畫掃毒組20公里、緝毒組10公里、反毒組5公里及接力組13.5公里等多元組別，另有多項在地特色補給品，讓選手們沿途欣賞明德水庫幽靜風光以外，還能品嘗到卓蘭小番茄、公館紅棗茶、獅潭仙草凍茶、南庄桂花釀茶、客家炒米粉等。
22日苗栗縣長鍾東錦以及地方民意代表等人到場為參賽選手們加油打氣，一起跳舞暖身，隨後鳴笛宣布開跑，期許藉由此次路跑結合反毒，運動強健體魄外，更宣示全民共同守護下一代，用實際行動表達「拒絕毒品、守護家園」的態度。
縣長鍾東錦表示，此次路跑在明德水庫舉辦，扶輪社成員攜家帶眷參加，希望透過此次的路跑活動，讓大家喜歡上明德水庫的風光以及苗栗縣內農特產品的美味，並藉由大家的人脈，將明德水庫觀光遊憩特色推廣出去，吸引各地遊客。
鍾東錦表示，明德水庫除了有陸水空遊憩以外，加上海棠島的水上遊憩體驗，希望能將這裡恢復40、50年前的榮景，而現在極力爭取設置天花湖水庫，其將與明德水庫連通，作為一個大型儲能槽，白天放水發電，晚上將水回沖，同時保持明德水庫水位，屆時定能維持美麗風光，此外，縣府團隊也正努力執行白沙聖域海線觀光廊帶，歡迎大家一遊苗栗。
