「公益台灣・溫暖屏東」活動台積電慈善基金會在屏東榮總舉辦 深化在地醫療與人才培力。

記者蔣謙正/屏東報導

台積電慈善基金會自民國 106 年成立以來，秉持「攜手各界、溫暖台灣社會」的核心理念，持續結合政府機關、學術單位與民間組織力量，推動多項深具影響力的公益專案，長期深耕醫療照護、人才培育與永續發展等關鍵領域。

多年來，台積電慈善基金會已與國軍退除役官兵輔導委員會、崑山科技大學等單位建立穩固合作夥伴關係，陸續推動榮民之家台積志工陪伴計畫、受台北榮民總醫院委託營運之關渡醫院公益醫療服務、技職培力方案，以及公益節能與永續環境行動，展現企業社會責任的實際成果。

活動結合屏東縣在科普教育推廣、技職人才培育與就業銜接等面向的成果。

此次「公益台灣・溫暖屏東」活動，基金會選擇在屏東榮民總醫院舉辦，結合屏東縣在科普教育推廣、技職人才培育與就業銜接等面向的既有成果，透過實際行動支持地方發展，展現社會各界共同參與、共同承擔的公益精神。

嚴德發主委表示，退輔會也將持續支持基金會推動各項公益行動，並見證「公益台灣・溫暖屏東」在屏東落地成果。他強調，這樣的合作不僅提升榮民照護品質，也促進公益資源向地方延伸，深化在地服務的實質意義。

展望未來，台積電慈善基金會將持續深化與中央及地方政府、醫療體系、學術機構及產業夥伴的合作，擴大公益行動的深度與廣度，讓更多社會角落被看見、被照顧。期盼透過長期且穩健的公私協力，為屏東乃至全台灣注入更多正向力量，共同打造溫暖、具韌性且邁向永續的公益台灣。