公益喜餅成熱門選項 喜憨兒揭一年逾2500對新人選用

藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵12日宣布於婚禮上選用喜憨兒×幾米「完美小孩」作為婚宴喜餅。（喜憨兒基金會提供／林良齊台北傳真）

我國每年結婚對數越來越少，且也有許多新人未舉辦婚宴、未送禮，但據喜憨兒基金會統計，2024年就有超過2500對新人選擇喜憨兒公益喜餅，喜憨兒基金會認為公益喜餅受歡迎的原因包括可以支持身心障礙者就業與專業訓練、安全、可溯源的食材與手作製程，還有讓婚禮不只分享幸福，也能延伸社會影響力。

藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵12日宣布於婚禮上選用喜憨兒×幾米「完美小孩」作為婚宴喜餅。以最重要的儀式延續兩人長期支持公益的信念。

廣告 廣告

喜憨兒基金會多年深耕心智障礙者烘焙訓練與庇護就業，一直是公益喜餅市場中最受新人關注的品牌之一。基金會的喜憨兒在烘焙工場反覆練習、學習分工，從揉麵、包餡到包裝，每一道流程都是工作訓練與自立生活的重要一步。新人選擇公益喜餅，不僅讓親友感受到祝福，更能讓一份喜悅延伸成對社會的支持。

喜憨兒基金會指出，面臨少子化與市場轉型，新人不再只追求價格競爭或品牌名氣，而是希望自己的婚禮更能彰顯理念、體現溫度。公益喜餅成為一個讓新人「分享幸福」同時「分享善意」的方式。訂購可洽喜憨兒基金會官網。

更多中時新聞網報導

李千娜開唱被女兒請下台

項婕如顧不得過敏 新加坡大啖螃蟹

吳申梅迎雙喜 尪送200萬生日禮