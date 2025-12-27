公益單位齊聚東區 陪大家過聖誕

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】12月25日的東區好熱鬧，20個社福單位、民間機構齊聚瑠公公園「燈節」，帶給民眾歡樂又溫馨的聖誕公益園遊會。

圖說：臺北市幸安國小合唱團用歌聲傳送愛與祝福。

由臺北市大安文山家庭支持服務中心、臺北市政府少年輔導委員會大安少輔組、臺北市大安社會福利服務中心、現代婦女教育基金會及倪華先關懷慈善協會等5個單位自發性籌辦公益園遊會，並與東區商圈發展協會「燈節」合作，邀約20個社福單位、民間機構共襄盛舉，共同舉辦「大手牽小手，文安心共遊」公益園遊會。

圖說：金華國中弦樂團壓軸陪伴大家過耶誕。

攤位區除了有豐富又好玩的互動遊戲外，更有好街角研究社的實境解謎遊戲、NEED運動學苑的身體組成分析、好玩的法律小學堂、實用的親職教養資訊、親子DIY活動等，現場更發放貓培你飛雞蛋糕、南洋新住民糯米糕、婦女培力秘製豆干、少年培力餅乾等眾多培力點心，邀請民眾一同認識培力單位、以實際行動付出關懷。

舞台區長達3個半小時活動不間斷，邀請育達星勢力、SUSFOUR樂團、大安社大的日本舞踊、金華國中弦樂團及幸安國小的合唱團等15個表演嘉賓、培力團體參與演出，整點時刻聖誕老公公快閃出現、發放禮物，成為整場園遊會的小驚喜，現場氣氛歡樂，吸引眾多民眾參與、一同慶祝聖誕節。

臺北市政府警察局少年警察隊長張翊軒提醒家長關注子女交友與生活動態，避免青少年誤入詐騙或接觸毒品等高風險情境，共同守護社區青少年安全。更多活動與少年輔導資訊，歡迎追蹤【臺北少年花露米】粉專頁https://www.facebook.com/followustp。