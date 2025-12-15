公益女神楊婷婭為愛發聲

楊婷婭新單曲，讓多元共存的愛自由閃耀舞台。

記者戴淑芳∕台北報導

從動保到環保，「公益女神」楊婷婭15日為愛發聲，新單曲〈Come get my love〉讓多元共存的愛自由閃耀舞台。

楊婷婭（楊楊）在單曲〈Come get my love〉中講述性別平權，她表示，每個靈魂都應該被尊重，不論你愛誰，只要不傷害他人，都應該被這個世界溫柔以待，「希望透過我的音樂，能讓他們知道你不孤單，你值得被愛。」

單曲發布會上，好友經紀人歌手金志遙及多元星勢力團體「心動宇宙U N V」也為楊婷婭站台打氣。

其實多元星勢力團體「心動宇宙U N V」是楊婷婭年初舉辦全台甄選活動時所發掘的，「徵選時，我特別強調性別友善，歡迎所有性別都可以來參加，不管什麼性別，想要帥、想要美、只要你想，都可以不被社會的框架與枷鎖限制，LGBTQ+ friendly。」

談起參與性別平權的過程，楊婷婭難過地說：「我看過太多被誤解的靈魂，他們只是想愛、想被愛，卻被世界審判。」楊婷婭表示，〈Come get my love〉呼喚每一個渴望愛、也願意去愛的靈魂。不論是男同志、女同志、雙性戀、跨性別者，還是任何被標籤的少數群體，沒有人需要隱藏。