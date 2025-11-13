公益女神楊婷婭邀您支持送禮到家 助植物人過好年

▲公益女神楊婷婭，呼籲支持創世基金會第36屆寒士吃飽30送禮到家。

【記者 洪美滿／台北 報導】創世基金會第36屆「寒士吃飽30」送禮到家活動，將於2026年02月02日至02月13日親送年禮及紅包至案家手中，預計14,000份。今(13日)舉辦媒體說明會，公益女神-楊婷婭到場支持，分享自身照顧父親中風至臥床的心路歷程。有感於照顧不易，現場除跟著到宅護理師學習「原床泡澡」方式，也特別擔任義工，前往案家協助植物人沐浴。齊聲呼籲「助弱勢，過好年」邀請社會大眾支持「送禮到家」，將己對生命的體悟付諸行動。

▲公益女神楊婷婭與創世基金會護理師韓修芹，示範到宅服務原床泡澡步驟-鋪設防水墊。

創世韓護理師介紹到宅服務，包含每月衛教照護指導、資源連結、心理支持，以及最重要的原床泡澡，協助臥床者不用移動，即能在原本的床上舒服且安全的洗個熱水澡，可避免因移動所致的跌落風險，又可促進血液循環，提升照護品質。楊婷婭表示：「經歷照顧父親中風4年後臥床成植物人2年，體會到長照沉重心理與照顧壓力，無論多努力都迴轉不了的無力感，特別是洗澡非常需要考驗體力；照顧者其實最常忽略自己，如果更早一點認識創世，就不會這麼無助了。」她在幫個案泡澡後也分享：「創世不僅專業、用心，更重視服務對象的尊嚴，原床泡澡真的能減輕到很多臥床家庭的壓力。」創世全台服務據點皆提供免費到宅服務，若民眾有需要可來電洽詢。除了到宅服務，創世將在過年前送上祝福年禮和應急紅包，年禮包含：開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福運秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香、精選豬肉鬆七道滿滿年味的佳餚，簡易加熱即可食用，讓身陷在日復一日照顧深淵裡的弱勢家庭，能夠好好吃上一頓年夜飯，感受社會溫暖不孤單。

▲公益女神楊婷婭細心為植物人清潔身體。

創世基金會公關社資部主任吳昭芬：「謝謝婷婭站出來以自身照顧經歷號召大家，一起響應連續36年的愛心運動，農曆年前，一份年禮和祝福紅包，就能讓這些弱勢家庭感受『被記得』的溫暖。」基金會迄今安養2,891位植物人，免費到宅服務15,044位植物人及重度臥床老人，減輕近18,000個家庭的負擔。邀請民眾支持植物人常年服務暨第36屆寒士吃飽30活動，持續為弱勢家庭送上溫暖與祝福；認助祝福年禮800元及應急紅包600元，以善行迎接嶄新的一年。愛心專線：（02）02-2835-7700分機9吃飽小組。（照片記者洪美滿翻攝）