「公益女神」楊婷婭弘強調平權. 讓愛自由

楊婷婭。（圖／心動藝能提供）

楊婷婭發掘「多元性別男團」。（圖／心動藝能提供）

楊婷婭在音樂中注入的人文關懷，並非一時興起。從投身環保義工到積極推動動物保護，她的公益軌跡清晰可見，早在2024年推出的出道曲《單身狗》就成功號召民眾關注流浪貓狗議題。 繼承加上賺的，擁有近7億，她認為生命很短暫，應該在有限時間內做更有意義的事，因此在經紀人金志遙的鼓勵下，決定以音樂為媒介，傳遞「愛與尊重」的核心信念。她舉辦徵選活動時便特別強調性別友善，最終簽下護理師、DJ、籃球員三位多元性別師弟妹，組成「心動宇宙UNV」多元星勢力團體，希望藉由舞台打破社會框架，讓更多年輕族群找到自我認同感。由於「樹大招風」，她網路社群竟傳她已婚生了3個小孩，她聞言大笑，她指著三位師弟妹說，超跨張的就是這3個。

楊婷婭對平權的理解來自從小在多元文化中的成長經歷，讓她深知「尊重」的重要性。她自己也不排除未來女女戀。她曾經在加拿大求學期間與女性交往一年，最終因個性差異與未來方向不一樣而分手。她認為，愛本就沒有固定形式，重要的是彼此尊重與理解。

楊婷婭回憶，讀書時期曾親眼目睹跨性別同學被欺凌，當時身高僅160公分的她，竟不顧對方比她高大，挺身怒斥霸凌者。她更曾花費三個月時間，在加拿大收留並照護一位進行變性手術的友人，親身體會對方在找尋自我過程中，必須面對的艱辛與術後恢復的痛楚，這段經歷更讓她對所有尋求自我認同的弱勢群體心疼不已。 堅定投身公益的背後，她曾面臨巨大的家庭變故。6、7年前，父親中風臥病在床成為植物人長達2年，當時在加拿大擔任老師的楊婷婭，毅然辭職返台照護，無奈，在照顧父親的過程中，不時有親友質疑的煎熬。她更透露，自己因爸媽皆曾罹癌而有罹癌風險，長期處在高壓之下，健康警訊讓她身心俱疲。 經歷種種，楊婷婭深刻體悟到愛的本質並非形式，而是行動與理解。見過太多僅想愛、想被愛，卻遭受世界審判的靈魂，她希望《Come get my love》能呼喚每個渴望愛、願意去愛的靈魂，讓所有被標籤的少數群體，都能夠不再被傳統框架綁架，自由展現自我，共同朝向更共融的社會邁進。