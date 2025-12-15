「公益女神」楊婷婭自爆女女戀 明明不想生小孩卻「有了」

楊婷婭推出全新單曲〈Come get my love〉，以「性別平權」為核心概念，傳達尊重多元、擁抱差異的價值。（圖／心動藝能提供）

長期投入動保與環保議題、被譽為「公益女神」的歌手楊婷婭，今（15日）舉辦全新單曲〈Come get my love〉記者會。新歌以「性別平權」為核心概念，傳達尊重多元、擁抱差異的價值，她溫柔卻堅定地表示：「每一個靈魂都應該被尊重，不論你愛誰，只要不傷害他人，都應該被這個世界溫柔以待。」

記者會現場星光力挺，好友、經紀人兼歌手金志遙，以及多元性別新團體「心動宇宙UNV」皆到場站台，為她的新作加油打氣。楊婷婭也透露，「心動宇宙UNV」正是她於年初舉辦全台甄選時親自發掘並簽下的團體，成員橫跨多元性別。

談到當初徵選理念，楊婷婭直言自己特別強調「性別友善」，「不管是什麼性別，想要帥、想要美，只要你想，都可以不被社會框架與枷鎖限制，這裡是 LGBTQ+ friendly」。最終，她簽下3位多元性別的師弟妹，也象徵她將理念化為實際行動。

楊婷婭透露約7年前父親離世後，自己一度陷入憂鬱低潮。（圖／心動藝能提供）

她也談及家庭與生命歷程。楊婷婭透露，父親曾中風、母親罹患失智症，約7年前父親離世後，她一度陷入憂鬱低潮，卻也因此更深刻體悟「愛」的本質，「愛不是形式，而是一種行動與理解，生命很短暫，何不在有限的時間裡，做更有意義的事」，目前母親由她與弟弟輪流照顧，母親最常問的一句話，仍是「爸爸去哪裡了？」讓她聽了既心疼又不捨。

談到「心動宇宙UNV」，楊婷婭笑說：「明明不想生小孩，卻弄了一個（團體）。」至於感情狀態，她坦言目前已單身2年時間，分享大學時期曾與女生交往，對方是加拿大長大的台灣人，兩人交往一年多，最終因對未來規劃沒有共識而和平分手。

