《公益律師》好評必看！30則金句大爆發:｢為什麼善意需要被證明，而自私卻被當成理所當然呢？」

《公益律師》由鄭敬淏、蘇珠妍領銜主演，結局收視率衝破10%！講述致力爬上大法官之位的姜大衛誤收了一箱現金而被迫辭職，轉任為弱勢維護權益的公益律師，將其在司法體系打滾而熟知的權貴手段與技倆，運用在面臨嚴峻困境的委託人身上，主角鄭敬淏以其擅長的傲嬌演技將黑色幽默發揮到極致，不但收獲高評價、登上Netflix播放排行榜，連帶出演受迫害的移民婦女Kaya(鄭會麟.飾)及頂級明星Elijah(鄭知蘇.飾)的演員衝上熱搜，《公益律師》攻防之間的台詞更是經典語錄爆發，是眾多網友推薦的必看韓劇。

《公益律師》重構現實 傳遞希望

在分享Netflix《公益律師》金句前，先來了解編劇文裕皙編寫本劇的初衷；擁有23年資歷的前法官、擔任過首爾中央地方法院部長法官、還曾應邀來台演講，《漢摩拉比小姐》及《惡魔法官》都是他執筆的韓劇作品，文裕皙接受韓國媒體採訪時透露，他在法庭上很少遇到代表殘疾人士、移民及難民或動物權益的公益律師；以他的經驗，這類案件的真實結局通常是被駁回，很難勝訴，就如類似《公益律師》劇中移民女性Kaya的離婚案，最終原告真的被驅逐出境。

因此，他想對現實的故事進行戲劇性重構，讓觀眾在《公益律師》中看到法官對需要被幫助的群體的人權做出蘊含情感的判決，這次，他想傳遞｢希望」。對比姜大衛口中｢那些將案件視為解數學題般處理的冷漠法官」，在下半身麻痺的殘疾少年一案中，患有視障的法官溫柔的說出:｢沒有比生命更尊貴的權利、無法將原告金強勳的出生認定為損害」雖然將少年的請求駁回卻感動人心，敘事的筆觸充滿了溫度。

《公益律師》金句分享

《公益律師》金句1. 就算是財閥、前總統、部會首長到國會議員，這種無所畏懼的權貴之人，也會在手術檯上或站上法庭之際，心生恐懼。

《公益律師》金句2. 人生啊！比起甜，更多的是酸澀和苦澀。

《公益律師》金句3. 詢問意願的前提是，對方要有選擇的餘地。

《公益律師》金句4. 人要是突然被問到想隱瞞的事，防禦反應就會像條件反射一樣先跳出來，要是完全沒有發生過，早就直接否認了，不會解釋有的沒的，強調自己並不壞、問別人怎麼看他，諸如此類的，像這樣扯些有的沒的，全是人類出於本能的防禦反應。

《公益律師》金句5. 法律條文總是寫得冠冕堂皇，但現實總是臭氣沖天的水溝。

《公益律師》金句6. 動物不是物品，而是一條生命。

《公益律師》金句7. 何謂公益？我們要是勝訴賺到一大筆錢，那錢會流向哪裡？錢本來就會兜兜轉轉，這樣連老百姓和弱勢也能受惠，賺錢才是最棒的公益。

《公益律師》金句8. 這世上有人總是能當贏家，也有老是輸還是繼續生活的人，那些不管多努力與世界抗爭卻仍力不從心的人們，公益律師就是為了幫助這些人而存在。

《公益律師》金句9. 你知道無謂的希望會害人多痛苦嗎？

《公益律師》金句10. 為什麼善意需要被證明，而自私卻被當成理所當然呢？

《公益律師》金句11. 權利就是那麼回事，就算沒有直接下達指示，最高層的意思還是會被貫徹。

《公益律師》金句12.

｢人生就像是一盒巧克力？怎麼可能？明知道怎樣都會拿到超難吃的口味，為什麼要對小孩子撒那種謊？」

｢那應該不算說謊，會不會是一種盼望呢？人生難料，無論一開始有多苦，希望最後都能像巧克力般回甘！」

《公益律師》金句13.

｢你相信這世上好人更多嗎？人啊，一旦牽扯到自己的利益，才不會去管別人的痛苦。」

｢人本來就百百種，怎麼可能全是壞人？如果都沒有好人，就由我來當那個好人吧！」

《公益律師》金句14. 有些官司明知會輸也還是奮力一搏，那就是公益律師！

《公益律師》金句15. 在法官席上坐久了，我都忘了坐在台下感受到的絕望！

《公益律師》金句16. 法律本身並非怪物，真正可怕的是那些將案件視為解數學題般處理的冷漠法官。

《公益律師》金句17. 為了生孩子特地飛到紐約、洛杉磯，只在寒暑假短暫回韓國玩的｢黑髮外國人」，以及那些守護著被韓國人摒棄的農村、漁村和工廠，認真學習韓文，來自遙遠國度的｢韓國人」中，誰才是這個社會真正的成員？請問這個國家的利益，究竟是為了誰的利益？這個大韓民國，到底是誰在生活的大韓民國？

《公益律師》金句18. 法官這門工作，說到底就是拿著刀向人揮舞，那些對我懷恨在心的人，大概要抽號碼牌、排隊等到天荒地老。

《公益律師》金句19. 意圖有那麼重要嗎？好事又不需要拿到好人證照才能做。

《公益律師》金句20. 本來就是夠帥氣的人都算姐姐

《公益律師》金句21. 我們會不會把匿名的少數，誤以為是不特定的大多數？

《公益律師》金句22. 即便被那些愛說三道四宛如匕首的話語傷害到鮮血淋漓，但他們卻連一句很痛的話都難以說出口，請各位試想，我們這些年來，究竟失去了多少顆閃閃發光、既孤獨又脆弱的星星？人氣的代價真的必須這麼殘酷嗎？

《公益律師》金句23. 世上沒有毫無弱點的人，要是真有那種人，就幫他製造一個。

《公益律師》金句24. 打不贏的杖，根本就不該開始。

《公益律師》金句25. 可悲的是，有時候家人反而就是最親近的加害者。

《公益律師》金句26. 法律也該與時俱進做出修改，法律不該是被困在過去的化石，而是應該成為能隨著時代呼吸、充滿生命力的規範。

《公益律師》金句27. 就算輸了，也能以今天的失敗為跳板，讓這世界往前邁進半步，下一次，總會有人從那裡重新開始。

《公益律師》金句28. 你知道正義為何必須要以正義的方式來實現嗎？因為如果透過不正當的手段來取得正義，對方就無法心服口服，接著又會以同樣的方式反擊，像這樣沒完沒了！

《公益律師》金句29. 真相？哪有那種東西？有的只是各自的立場，在法庭上經過一番激烈交鋒，那個贏家的立場，才是這個世界認同的唯一真相！

《公益律師》金句30. 人心這回事，真有如此單純嗎？可以如此任由他人妄加衡量？

《公益律師》金句31. 打官司就跟遊戲沒兩樣，夠聰明的人才能取勝。

《公益律師》金句32 .真相即公益

《公益律師》金句33. 隱藏某件事最好的方法，就是將它藏在真相之中，只要在99%真相裡，摻入一個謊言，人們就無法分辨是真是假。

《公益律師》金句34. 無法理解就給我死背，我們一定會贏，要是會輸，我根本就不會開始！

《公益律師》共12集，已完結，可透過Netflix線上看

