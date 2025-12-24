《公益律師》鄭敬淏對戰「偶像律師」秀英 情侶檔螢幕上演專業對決

最近韓國律政劇市場出現一場特別的對決，交往多年的情侶檔鄭敬淏與秀英分別主演不同的律師角色作品，在螢幕上打起對台。少女時代成員秀英出道17年來首次挑戰律師角色，在《偶像瘋子》中飾演為偶像辯護的律師；而男友鄭敬淏主演的《公益律師》則在韓國創下收視佳績，最新一集已達7%的高收視率。兩人的新戲同期播出，引發觀眾高度關注。

鄭敬淏《公益律師》獲好評。（圖／NETFLIX提供）

鄭敬淏在《公益律師》中從法官轉型為公益律師，即使面對勝算極低的案件，也能展現出色的辯護能力，將不可能變成可能。這部劇在韓國播出後收視率持續攀升，創下亮眼成績。鄭敬淏被譽為「傲嬌職人專業戶」，無論多麼誇張的劇情，透過他的演繹都能恰到好處，在需要幽默時展現喜劇天份，嚴肅場景則能讓觀眾為之動容。

秀英首度演律師，幫偶像打官司。（圖／channel.ena.d IG）

另一方面，秀英主演的《偶像瘋子》也於鄭敬淏的作品上檔兩週後開播。在劇中，秀英飾演一位需要為自己崇拜的偶像辯護的律師，面臨著追星族轉變為專業律師的心境調整。秀英完美詮釋了迷妹的眼神，同時也展現出專業律師的一面，劇情圍繞著她為被指控殺人的偶像進行辯護展開。

對於兩人作品同期播出的情況，秀英在記者會上表示：「兩部劇是不同題材和劇情，所以我沒有考慮這其中的差異。我一直想演律師，而我看劇本的時候覺得非常有趣，更吸引我的是它在講述律師的故事。」值得一提的是，今年5月秀英和鄭敬淏也曾經歷過新劇同檔期開播的情況，兩人似乎已見怪不怪，很有默契地以工作為重，希望大眾把焦點放在他們的戲劇表演上，而非他們的戀情。

