《公益律師》首播評價好看！鄭敬淏+可愛狗狗怎能拒絕？被蘋果箱現金陷害的網紅法官、勢利卻正義的不完美英雄，收視最高破7％

《公益律師》評價1｜前法官編劇，故事扎實

鄭敬淏主演的《公益律師》評價好看，主要原因之一就是編劇是由前法官文裕皙作家來執筆，因此不論是專業度或是寫實度都是有一定的水準，而這部《公益律師》也是文裕皙作家這四年來的第三部法庭劇，可以說是寫實又專業，他接受韓國媒體訪問時也與之前自己的作品《惡魔法官》相提並論，他表示：「如果說我之前的作品《惡魔法官》表達的是憤怒，那麼這次我想談談希望。」

《公益律師》劇情講述的是從貧困家庭努力成為法官的姜大衛，在即將圓夢成為大法官的前夕，卻遭到有心人士以蘋果箱裝滿錢放在他的車上陷害，他被迫辭去了法官的職位，此時正好接到O&Partners公益訴訟團隊的工作邀請，只要在一年內將勝訴率提升至70%，就有機會重回他的戰場，因此他下定決心要接受挑戰。

廣告 廣告

編劇文裕皙作家也強調，這部《公益律師》與他之前的作品很不一樣，這部劇將著重刻畫公設辯護人的成長歷程。而這也讓《公益律師》的故事看起來更多了點人味，。

《公益律師》評價2｜主角人設非完美英雄

《公益律師》鄭敬淏飾演的姜大衛，從第一集開始就輕鬆地在觀眾心中留下的鮮明的人設印象，包括他判案表現極佳，對自己的公關經營也非常有一套，人氣很旺。他自詡為國民法官，追逐名聲，並不是純善完美的英雄。不過，這樣的姜大衛，小指上的金戒指代表了追思母親。一幕他在樹下吃著杏桃回憶母親的畫面，母親告訴他，「人生有時候會酸酸苦苦的，不一定是甜的。」

而遇到挫折時，他回憶母親病榻前告訴他：「答應我兩件事，將我火化，把骨灰灑在河裡，這樣你就不用每年來看我了，知道嗎？還有，不要回頭，持續往前走、持續往前走不要停下來，你一定要出人頭地，一定要成功才不會被人瞧不起，越成功越好，兒子，懂嗎？」

而最終他遇到挫折，並沒有被打垮，但也不是以良善立場來對抗惡勢力，反而是像大多數人一樣，為了自己想要追逐的理想而妥協，去完成一項任務以換取重回戰場的機會，這些都讓姜大衛這個角色有血有肉，像是在觀眾眼前活了起來，非常有認同感。

《公益律師》評價3｜主角配角互動有趣

姜大衛與身邊的女主角與配角的互動十分逗趣，是不少網友喜歡這部劇的主要原因之一。有不少網友表示，姜大衛和朴喜悅的互動很有化學反應，但又合作無間，「他們的互動每次都讓我像小孩一樣傻笑」，而另外吳律師與姜大衛的互動也讓網友非常喜歡，幾乎無法決定要支持哪一對。

《公益律師》評價4｜鄭敬淏 + 可愛狗狗魅力無敵

《公益律師》第二集以寵物為主題，韓國網友們表示，「鄭敬淏 + 可愛狗狗，我沒辦法說不！」第一集中鄭敬淏就發揮了他特有的鄭少女魅力，像是在自己的辦公室裡播放音樂、穿著室內拖鞋跳著女團的可愛舞蹈，助理走進來就馬上大腳一跨關掉電視，既搞笑又帥氣的表現，也只有鄭敬淏最適合！而第二集以狗狗為主角的案件，也讓鄭敬淏搭配可愛狗狗散發無敵魅力，難怪能創下超高收視率！

《公益律師》評價5｜支持弱勢的切角

《公益律師》第二集就以狗狗為主角，加上是公益律師的設定，因此編劇更開宗明義表示，會以弱勢族群案件為主要的故事腳本，在這樣的情況下，對比起許多商業為主的律政劇來說，《公益律師》被讚賞其「溫暖的人性關懷」與「社會底層群體代言」的切角，也期待更多弱勢團體議題都被納入，讓劇集也增加一些社會關懷。





《公益律師》評價5｜法律劇 + 喜劇混搭有魅力

律政劇常給人嚴肅的印象，但《公益律師》從首播兩集就很明確讓觀眾知道這不是一部嚴肅的劇，而是一部有正經事，也有笑點，但也有少許感人故事的劇情風格，對觀眾來說也有不錯的迴響，有評論表示：「這齣劇融合犯罪劇、神秘元素與暗黑喜劇……對那些厭倦過於嚴肅法庭劇公式的觀眾來說，是一種新鮮的觀劇體驗。」

《公益律師》首波評價普遍來說非常好，目前《公益律師》線上看在Netflix播出，每週六、日上線各一集。

延伸閱讀

Netflix《不良一族尋愛記》根本非主流卻大爆紅！4個原因告訴你這檔8+9戀綜到底好看在哪

《如果我不曾見過太陽》結局網友評價：歐陽悌尿床不夠慘，唐治平、蔡燦得老戲骨好看、1027意思都神出來了



【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】