公益拔蘿蔔活動 千根白玉蘿蔔分送弱勢家庭

高雄市榮民服務處劉雅魁處長近日率領同仁及榮欣志工，前往美濃區與榮民吳家進合作，辦理首次白玉蘿蔔公益採收活動；該活動不僅連結善心資源，也凝聚志工團隊向心力，透過採收實作體驗農務辛勞，並分送協助弱勢榮民眷，整體活動溫馨且具正向意義。(見圖)

主辦單位今(十八)日說明，活動當日十位榮欣志工於上午八時集合後，搭車前往美濃區與吳家進大哥會合展開採收作業；儘管天候炎熱，志工們仍全心投入、樂此不疲，彎腰拔取、整理、搬運，汗水淋漓卻充滿成就感，最終採收約一千餘根白玉蘿蔔，收穫滿滿。

廣告 廣告

吳家進表示，種植成本不是最重要的，主要是能開心助人，將自己親手栽種的農作物投入公益，是非常值得且有意義的事，尤其是能以此方式協助其他需要幫助的榮民眷，更讓他感到欣慰與開心。這次採收的白玉蘿蔔將由志工陸續分送至弱勢家庭，讓受助的榮民眷感受到持續的支持與關懷。

劉雅魁處長強調，感謝志工們在炎熱高溫下仍堅持投入，也感謝吳家進先生的無私提供與大力支持；未來將持續結合社區及善心力量，推動更多具實質助益的關懷服務，讓溫暖持續送達每一位榮民及眷屬。