公益揭弊者保護法講習登場 雲監強化同仁法治知能與行政透明度

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】法務部矯正署雲林監獄今（26）日舉辦「公益揭弊者保護法講習」，以提升同仁對今年7月22日正式施行的《公益揭弊者保護法》之理解與實務運用能力。雲林監獄去年甫獲行政院「透明晶質獎」肯定，此次藉由常年教育訓練，加強同仁法治新知，並要求各單位承辦揭弊案件的相關人員全數參加，展現維護廉能治理的決心。

典獄長戴明瑋勉勵同仁，唯有將陽光照進每一個角落，矯正機關才能獲得社會信任並永續發展。（圖／雲林監獄提供）

講習邀請雲林地方檢察署主任檢察官蔡勝浩授課，從立法背景、制度目的到實際操作逐一剖析，說明該法旨在鼓勵公務員揭露損及公共利益的不法行為，以強化行政透明度與政府廉政效能。蔡主任指出，法律提供揭弊者身分保密、工作權保障及免責等完整保護措施，能有效防止報復與不當處置，確保揭弊行為不再承擔風險。他並分享實務可能面臨的挑戰，呼籲機關須落實保密義務、完善內部檢舉管道與回應機制，建立更安全的行政環境。

雲林監獄去年甫獲行政院「透明晶質獎」肯定，此次藉由常年教育訓練，加強同仁法治新知，展現維護廉能治理的決心。（圖／雲林監獄提供）

雲林監獄典獄長戴明瑋表示，揭弊不是製造問題，而是守護機關運作的重要力量。他強調，雲林監獄以「透明晶質獎」為標竿，持續推動「智慧監獄」與透明治理，每位同仁都是組織的一雙眼睛，勇於發聲是對機關最深的忠誠。唯有將陽光照進每一個角落，矯正機關才能獲得社會信任並永續發展。

主任檢察官蔡勝浩授課中分享實務可能面臨的挑戰，呼籲機關須落實保密義務、完善內部檢舉管道與回應機制，建立更安全的行政環境。（圖／雲林監獄提供）

雲林監獄後續將持續推動相關法制教育與宣導，以公開、透明、廉能為核心治理目標，深化社會對矯正系統的信任，打造更現代化的安全矯正環境。

