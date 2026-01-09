公益演唱會鑽石舞台再添卡司 李千娜3/22加入

（中央社記者王心妤台北9日電）藝人胡瓜發起公益演唱會「鑽石舞台之夜」3月21日、22日在台北流行音樂中心登場，繼歌手蕭敬騰、余天與余祥銓父子分別擔任2天嘉賓後，主辦單位今天宣布李千娜加入22日演出。

李千娜去年推出台語翻唱專輯「千娜舞台秀-彼段過去經過阮兜口」，並舉行個人演唱會「入戲」，打造一台電子花車宣傳演出，其中藏有和爸爸的回憶。

李千娜表示：「小時候爸爸就帶著我北中南跑透透，我們家自營的舞台車及布袋戲，會跑婚喪喜慶、工地秀、歌廳秀，所以我對秀場傳統文化非常熟悉、充滿很多回憶，加入『鑽石舞台之夜』，除了表演給大家看，也希望繼續傳承爸爸的理念。」

李千娜表示，她深受秀場文化影響，不論是廖峻、澎澎的脫口秀，還是已故秀場天王豬哥亮、余天和胡瓜的歌廳秀，到現在都記憶猶新。她笑說：「最愛打人巴掌的余天大哥，大家都說被他打過會紅，但是他應該捨不得打我吧。」

李千娜感謝蕭敬騰經紀人太太Summer牽線推薦、胡瓜給予演出機會，「每次錄影碰面，都覺得自己很幸運，能夠受到前輩們的照顧。」

「鑽石舞台之夜」演唱會門票持續販售中，此次受贈單位是財團法人台中市私立十方社會福利慈善事業基金會和台大清寒希望獎助學金。（編輯：管中維）1150109