公益演唱會 觀音長輩嗨翻天

由蔡衍明愛心基金會主辦「讓爺奶成為心中的寶」全台巡迴公益演唱會，13日下午在桃園市草漯國小活動中心登場，現場近千人參加，資深藝人輪番登台獻唱經典歌曲，長輩們聽得如癡如醉。（廖姮玥攝）

由蔡衍明愛心基金會主辦「讓爺奶成為心中的寶」全台巡迴公益演唱會，今年最後一場活動13日下午在桃園市草漯國小活動中心登場，現場近千人參加，多位資深藝人輪番登台獻唱經典歌曲，長輩們聽得如癡如醉，開心拍手尖叫應援，也不時跟著音樂搖擺、哼唱，場面熱鬧溫馨。

昨由主持人陳子強開場，蚱蜢公主藍如潔以〈哈囉組曲〉熱力獻唱，接續演唱〈花開有限時〉、〈港都夜雨〉，再由魏嘉榆帶來〈家後〉、〈夢醒時分〉、4首暖心組曲炒熱現場氣氛。歌手貝蒂帶來〈夜來香〉，氣氛來到最高點，接著演唱〈孤戀花〉、〈望月想愛人〉，及戴世然的〈為青春獻唱〉、〈夜空〉、〈酒後心聲〉，最後由向娃獻唱〈往事只能回味〉組曲及〈活著就要動〉，場面熱鬧溫馨，長輩們也開心合唱。

市府社會局長陳寶民到場表示，蔡衍明愛心基金會舉辦公益演唱會實現樂齡、樂活、延緩老化等理念，也藉由公益演唱會讓長輩們齊聚開心歌唱，活動筋骨。

立委涂權吉、議員吳進昌提到，全國巡迴的公益演唱會終於來到觀音，歌手們帶來許多膾炙人口的老歌，也讓大家重溫舊夢，現場長輩一同開心哼唱，基金會展現孝親、敬老、愛心的精神，讓長輩活得開心、活得有尊嚴，照顧長輩也是重要的一環，希望公益演唱會能到更多地方巡迴，讓長輩都能一起開心合唱。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，旺旺集團今年已舉辦超過40場公益演唱會，集團一直以來推廣「讓孝順成為習慣、讓奉獻成為榮耀」理念，孝順父母、尊敬敬重長輩，呼籲年輕人有空閒時間要從事志願服務，社會才能更和諧、安定。