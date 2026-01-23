【公益特輯】不讓放假成弱勢兒童溫飽缺口！蝦皮公益捐贈一個月份「助家物資券」助逾200戶家庭不挨餓

寒暑假原本是孩子最期待的時光，但對不少弱勢家庭而言，少了學校供餐，三餐與營養反而成為沉重的壓力。根據家扶基金會《弱勢兒少飲食營養調查》，弱勢兒少每人每餐平均餐費僅32元，過半數曾有餓肚子的經驗，其中19.2%是為了省錢。為補足寒假期間弱勢兒少的「三餐缺口」，蝦皮公益攜手四大公益機構，捐贈一個月份「助家物資券」，協助全台超過200戶弱勢家庭。此舉相當於代替學校負擔寒假午餐費用，也讓家庭能以更彈性、即時的方式補貼生活所需，確保孩子寒假期間溫飽不中斷。

傳統的實體物資發放不一定能滿足每個弱勢家庭實際的需求，弱勢家庭只能被動接受既定品項。蝦皮公益運用電商平台品項多元的特性，透過購物金形式的｢助家物資券｣，讓家庭可依自身需求上平台選購生活必需品，從奶粉、麵食等基本糧食到日用品都能補齊。蝦皮公益攜手台灣愛希望兒童關懷發展協會、台灣米樂谷公益關懷協會、向陽關懷協會及台灣彩虹雙福協會等四大公益機構，協力發放每戶總價2,400元的「助家物資券」給全台灣超過200戶弱勢家庭，減輕長假期間的家庭壓力。

台灣米樂谷公益關懷協會秘書長李清惠表示，協會服務的多為隔代或單親家庭，家長平時為生計奔波，採買物資的時間與彈性有限。透過蝦皮公益的助家物資券，家長們能依家庭實際需求隨時採購，領取也更方便，減輕不少壓力。

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰指出，蝦皮公益長期關注兒童議題，理解弱勢家庭在長假期間承受的現實壓力，因此提供可依需求彈性運用的助家物資券，把資源跟選擇權一併交給家戶，確保捐助能送到最需要的地方，更有效地提供生活支援。

除企業捐贈外，蝦皮公益也同步啟動「寒冬送暖助兒童百元捐」線上專案，攜手財團法人台灣基督教福利會、財團法人基督教芥菜種會、社團法人台灣全民食物銀行協會、社團法人高雄市八方義行團關懷協會、社團法人中華民國薄荷關懷協會，邀請用戶加入物資箱及食物包募集的行列。蝦皮公益亦強調合作機構篩選與款項流向的透明可追溯，並提供免除交易手續費等支持，建立值得信賴的數位公益系統。