公益環保熱潮！黛珂、fino、G-SHOCK 聯手守護女性健康、LUSH護地球最極致！最美限量組合一次看
在粉紅絲帶與紫絲帶意義被重新看見的今年，品牌不只推出粉色限定，更用具體行動守護女性的健康與安全。無論是提升乳癌防治意識、陪伴抗癌者走過治療的艱難歷程，或是看見社會中仍被忽略的親密關係暴力，都讓「美力」成為支持女性的真正力量。
今年三大品牌──黛珂 DECORTÉ、fino、G-SHOCK，以不同形式響應公益：從心靈陪伴、疾病教育，到實際捐款與倡議串聯，都細緻而動人。而永續品牌 LUSH 也以環保聖誕系列讓善意延伸至世界與地球。
1.DECORTÉ 黛珂：紫絲帶公益行動：以溫柔重建力量，以美陪伴重獲自由
黛珂的紫絲帶行動，並不是表面上的公益企劃，而是從「看見」開始的深度陪伴。今年品牌攜手 現代婦女基金會 響應聯合國「國際終止婦女受暴日」，把品牌核心「滿足女性的身心靈」深化成行動力。
台灣家暴通報每年近 18 萬件，而更多隱形黑數埋藏在社會角落。然而，暴力從來不只侷限於拳腳。精神貶低、經濟控制、語言羞辱、長期監控，都是受暴女性最常遇到、卻最難說出口的痛。
為此，黛珂與基金會共同舉辦 「獻給值得被溫柔對待的妳」療癒講座，把香氛、保養、觸覺與身體感受帶進每一位參與者的日常。活動邀請受暴個案與第一線社工，一起在柔光與香氣中重拾「被好好對待的感覺」。許多人在體驗課中第一次意識到：原來照顧自己，不需要理由；原來自己值得被愛、值得被溫柔接住。
黛珂相信：「當一個女人能安心地做自己，她才真正恢復力量。」因此品牌除了教育倡議，也發起社群串聯，號召藝人與 KOL 推廣「拒絕暴力我挺你」，讓更多人願意看見受暴女性的需要。
2.Fino 粉紅絲帶特別版：把「髮絲」變成支持的起點
今年 fino 首度攜手乳癌防治基金會，推出 粉紅絲帶特別版 淨粉包裝護髮膜，每售出一瓶捐出 3% 收益給基金會——實質協助乳癌防治教育與病友支持。
品牌的公益理念以「髮絲」作為起點——對正在接受化療、因副作用掉髮的病友而言，「髮」象徵身份、象徵自信、象徵生活的一部分。fino 從這個最細微、也最貼近的角度出發，延續 2022 年起的 【HAIR TOUCH YOU】醫療用假髮公益專案，過去曾募集近五百萬日圓幫助許多病友重新找回生活勇氣。
粉紅絲帶特別版不只是限量包裝，而是一種「陪伴」：陪伴每位女性在受到疾病干擾時，依然能自在、自我地展現美麗。
3.G-SHOCK粉紅十月公益錶款：讓腕間亮色成為提醒，也成為力量
G-SHOCK 今年再度推出粉紅十月公益錶款 GMA-S145PK-4A，將原本強悍的抗震結構與桃粉色相融合，呈現出剛柔並濟的公益象徵。每一只腕錶，都提醒著：乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，平均每日 47 位女性確診，而早期發現、早期治療，能大幅提高存活率。
品牌將部分收益捐給乳癌防治基金會，用於乳癌教育推廣、篩檢與病友支持。錶款除強調公益意義，也具備 200 米防水、雙 LED 超亮照明、多鬧鈴、碼錶等實用功能，是兼具潮流與公益力的年度必收單品。
4.LUSH 2025 聖誕永續系列：地球友善，也讓節慶更溫暖
LUSH 在今年聖誕節以超過 80 款限定單品與 30 款禮盒，打造出宛如懷舊糖果店般的節慶氛圍。品牌以 100% 新鮮手工製作、100% 再生包裝與可生物分解填充物，持續守護地球，並與神經多元藝術家合作，讓禮物超級耶誕漂亮，也更有溫度，每一個禮物都很適合大朋友小朋友，讓你的小孩玩交換禮物也很友善健康、同時為地球盡一份心力，讓他們交換禮物也能從小就養成培養環保的好習慣。
