「公益神仙眷侶」包偉銘夫妻延攬姚元浩

演藝圈「公益神仙眷侶」包偉銘與劉依純愛心不落人後，1日攜手愛子包庭政，與Gino、姚元浩等出席台南關廟山西宮「獨居老人寒冬送暖」活動。包偉銘多年來號召力驚人，藝人陣容從初期個位數擴大到至今十多位藝人參與，盛況空前，姚元浩今年也首度熱血加入，為弱勢長輩注入滿滿暖流。

包偉銘感性表示，這條公益路是「大小通包」，不僅每年關懷單親與獨居長輩，更深入全台偏鄉小學，發放獎學金與物資。不少藝人們即便行程滿檔，仍堅持排開工作南下親力親為，愛心不落人後，讓他與太太劉依純都非常感動，眾星更現場喊話：「明年一定繼續，要把這份愛傳承下去。」

除了熱心公益，包偉銘對家人的寵愛也令人稱羨。他分享1月20日剛陪劉依純度過63歲生日，全家飛往泰國蘇梅島展開度假之旅。一家人過著「睡到自然醒、美食吃到飽」的高品質生活，享受難得的天倫之樂。不過，回台後劉依純笑稱「債要還」，目前正努力控制體重，積極健身，為的是替下一次的出國旅行做好「吃喝準備」。